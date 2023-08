India protestis Hiina uue ametliku kaardi üle, Venemaa mitte

Hiina rahvavabariik avaldas hiljuti uue ametliku riigi kaardi. Sellel on märgitud Hiina alla kuuluvateks aladeks ka territooriume, mis kuuluvad ka India või Vene Föderatsiooni alla. India võimud ja Malaisia on uue Hiina ametliku kaardi vastu protestinud, vahendas Associated Press.

Indias New Delhis toimub järgmisel nädalal 9.-10. septembrini G20 grupi riikide tippkohtumine, kuhu kuuluvad nii Hiina, India kui ka Venemaa. Kõik kolm riiki kuuluvad ka BRICS ühendusse.

India välisministeerium teatas, et Hiina väidetel pole alust ning Hiina pool muudab piiriküsimuse lahendamise raskemaks. Malaisia lükkas kõrvale Hiina ühepoolseid nõudeid ja pidas seda kaarti Malaisia jaoks mittesiduvaks.

Vene väljaanne The Insider juhtis tähelepanu, et ka osa Venemaa territooriumist on uuel kaardil märgitud Hiina alla kuuluvaks, kuid Venemaa ametlikku protesti pole esitanud. Näiteks on Hiina aladeks märgitud Amuuri jõel paiknev Bolšoi Ussuriiski saar, mis 2008. aasta kokkuleppe kohaselt jagati Hiina ja Venemaa vahel pooleks. Uuel Hiina kaardil on see märgitud Hiina rahvavabariigi kõige idapoolsemaks osaks.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe