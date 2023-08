Reedel sajab vihma päeva esimeses pooles, pärastlõunal sadu vaibub

Ööl vastu reedet levivad vihmahood Lõuna-Eestist põhja suunas, kohati on sadu intensiivne ja võib olla äikest. Paiguti on udu. Puhub valdavalt lõunakaare, Lääne-Eestis läänekaare tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis, hommiku poole läheb Liivi lahe ääres tuul tugevamaks. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja mitmel pool vihmahoogudega. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde ja ulatub 4 kuni 10, Liivi lahe ääres iiliti 14 meetrini sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma, võib äikest olla. Pärastlõunal lõuna poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, Lääne-Eesti rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Õhtul on mandril ilm peamiselt sajuta. Saartele jõuavad merelt uued hoovihmapilved. Sisemaal on tuul muutlik ja nõrk, Lääne-Eesti rannikul puhub kagust 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 17 kraadi.

Laupäeval liiguvad hoovihmapilved saartelt üle mandri aeglaselt ida-kirde suunas. Õhtul poole sadu harveneb. Öösel on sooja 8 kuni 14, päeval 15 kuni 19 kraadi.

Pühapäeva öösel sajab vihma üksikutes kohtades, päeval mitmel pool. Öine õhutemperatuur langeb kuni 8 kraadini, päevane maksimum tõuseb kuni 20 kraadini.

Esmaspäev tuleb samuti mitmel pool vihmahoogudega, teisipäeval on sadu harvem. Õhk püsib mõõdukalt soe.