Öine torm murdis Kagu-Eestis hulgaliselt puid

Kuigi juba varahommikul alustati langenud puude teedelt eemaldamisega, ei olnud parki läbivaid sõiduteid kuni neljapäeva pärastlõunani kohalikel inimestel võimalik kasutada.

"Päris palju oli äikest tunda ja tugev tuul. Aga öösel suurt aru ei saanud, mis väljas tegelikult juhtunud on. See selgus hommikul, kui aknast välja vaatasime ja tööle oli tarvis minna. Puid oli maha murdunud ja kõik teed, kust välja pääseb, olid kinni. Ma arvan, et üks sadakond puud on siin küll maha murdunud. Hetkel veel võtame veel viimaseid puid tee pealt ära, et välja saada kodust," rääkis Tsooru elanik Erko Sibul.