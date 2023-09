Moskva lennujaamad peatasid Ukraina drooniohu tõttu reede hommikul taas töö

Oluline reedel, 1. septembril kell 7.30:

- Moskva lennujaamad peatasid reede hommikul taas töö;

- Pihkva oblasti kohal hävitati Venemaa väitel tundmatu objekt;

- Esimesed 10 Abramsi tanki jõuavad Ukrainasse septembri keskel;

- Pentagon tellis keskmaa õhk-õhk AMRAAM rakette Ukraina tarbeks;

- Ungari blokeeris Euroopa rahurahastu väljamaksed Ukrainale;

- ISW: Ukraina väed edenesid Zaporižžja oblastis ja Bahmutis.

Moskva lennujaamad peatasid reede hommikul taas töö

Venemaa pealinna Moskva ühed põhilised lennujaamad Vnukovo ja Domodedovo peatasid reede hommikul taas ajutiselt töö, teatas Ria Novosti. Kahes lennujaamas viibis 32 lendu ja veel 20 lendu tühistati.

Like pretty much every morning over the past two weeks, Moscow airports shut down and divert/delay dozens of flights because of the Ukrainian drone threat. Not sure how much longer international airlines like @Emirates can keep flying there under these conditions. pic.twitter.com/oaRKaZhAul