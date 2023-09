Macron: Prantsuse presidendi ametiaja piiramine oli täielik jama

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles vastuseks ühe parteijuhi küsimusele, et riigi presidendi ametiaja piiramine oli täielik jama. Prantsusmaa presidendid võivad olla ametis kaks järjestikust ametiaega, mis kumbki kestab viis aastat. Kuni aastani 2000 oli see seitse aastat.

Prantsuse paremradikaalse erakonna Rahvusrinne (Rassemblement National – RN) juht Jordan Bardella küsis riigi presidendilt Emmanuel Macronilt parteijuhtide kohtumisel, et kas Prantsusmaa peaks taastama seitsmeaastase presidendi ametiaja. Emmanuel Macron ütles vastuseks, et presidendi ametiaja piiramine oli täielik jama (algses sõnastuses "Ça a été une funeste connerie de limiter les mandats présidentiels"), vahendas oma allikatele tuginedes BFMTV.

Prantsusmaa president kutsus enda juurde kõikide parlamendierakondade juhid, et leida võimalikke koostöökohti ühiselt edasi minekuks. Kuigi Macron võitis viimased presidendivalimised, siis ei ole tema erakond parlamendis enamuses. Väidetavalt kestsid kõnelused 12 tundi, mille käigus arutati teemasid Ukrainast inflatsiooni, ostujõu ja institutsioonide reformini.

Praeguse Prantsusmaa põhiseaduse kohaselt ei tohi president olla ametis rohkem kui kaks järjestikust ametiaega, millest üks võib kesta viis aastat. Prantsuse parlamendi ehk Rahvusassamblee endine juht ja Macroni parteikaaslane Richard Ferrand on samuti varem kirjutanud, et presidendi ametiaja piiramine ajaliselt on kahetusväärne.

BFMTV rõhutas, et pole lõpuni selge kui tõsiselt Emmanuel Macron oma sõnavõttu mõtles ning tegu võis olla ka naljaga, kuid omamata ligipääsu kinnisele kohtumisele pole võimalik lõplikku tõde selgeks teha.

Prantsusmaa põhilise vasakradikaalse erakonna La France Insoumise' juht Jean-Luc Mélenchon nimetas Macroni juttu groteskseks. Mélenchoni rõhutas vajadusele rääkida enam sotsiaalsetest probleemidest ning kutsus üles korraldama Macroni tagasikutsumiseks referendum.

" Grotesque " ! Manuel Bompard a eu le mot juste. 12 heures d'interventions à la file pour rien. Chacun a récité son programme, point final. Macron a répété le sien. Que vaut une telle " discussion " à 3 heures du matin ? Et les questions sociales après minuit ? Consternant.… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 31, 2023

Emmanuel Macron on olnud Prantsusmaa president alates 2017. aastast ning tal on praegu käsil teine ametiaeg. Järgmised presidendivalimised on kavas 2027. aastal. Politico tõi esile, et Macron on oma teise ametiaja lõpus alles 49-aastane.

Prantsusmaal vähendati presidendi ametiaega seitsme aasta pealt viie peale referendumiga 2000. aasta septembris. Tollane president Jacques Chirac ütles, et seitse aasta on liiga pikk aeg ning viis aastat on moodsam. Prantsuse rahval on Chiraci sõnul siis võimalus tihedamini valida.