Soome eluasemete hinnad langesid aastaga kaheksa protsenti

Eluasemete hinnad on Soomes aastaga erakordselt palju langenud. Viimati toimus selline eluasemete hinna langus 2008. aasta finantskriisi ja 1990ndate majanduskriisi (tuntud kui lama) ajal. Yle-ga suhelnud majandusteadlaste hinnangul on praegune olukord turul kindlasti parem kui majanduskriisi kestel.

Nordea ökonomist Juho Kostiainen tõi esile, et võrrelduna finantskriisiga on aastaga toimunud järsem hinnalangus. 2008. aasta finantskriisi ajal langesid eluasemete hinnad 5,5 protsenti riigis ja tervelt seitse protsenti pealinnas.

Soome kodulaenudega tegeleva Hypo peaökonomist samas ütles, et kuigi hinnalangus finantskriisiga võrrelduna on sarnane, siis tõusid hinnad tollal peale seda kiiremini kui nüüd.

Soome statistikaameti kohaselt on vanemate elamute hinnad langenud kogu riigis kaheksa protsenti ja Suur-Helsinki piirkonnas 10,3 protsenti võrrelduna eelmise aasta juuliga. Selline kiire hinnalangus on mitmeid Soome ökonomiste üllatanud.

1990ndate majanduskriisi ajal oli langus järsem – kogu riigis langesid eluasemete hinnad 19 protsenti ja pealinnas 25 protsenti. Samas erinevalt 1990ndate perioodist ei ole märke kõrgest tööpuuduse määrast ega majanduslikest raskustest. Hypo prognoosi kohaselt stabiliseeruvad elamute hinnad Soomed sel sügisel. Nordea ökonomisti Juho Kostiaineni hinnangul on samas veel vara öelda kui kaua eluasemete hinnalangus kestab.

Yle tõi esile, et kuigi muutused hinnas tunduvad protsentide mõtte suured, siis on ruumi ka edasiseks hinnalanguseks. Koroonapandeemia aja hinnatõus on nüüdseks kadunud ning hinnad on enam-vähem samal tasemel kui 2019. aastal.