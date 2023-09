Maag grupi lihatootmist hakkab juhtima Silver Kaur

"Maag grupi eesmärk on lähiaastatel kasvatada kodumaist lihatööstust ja -tootmist ning saavutada senisest oluliselt toekam positsioon eksportturgudel Balti- ja Põhjamaades, aga ka mujal Euroopas," ütles Maag grupi nõukogu esimees Roland Lepp. "Silver Kaur on seitse aastat juhtinud Maag gruppi ja sama kaua Rannarootsi lihatööstust, mis on tema käe all kasvanud Eesti üheks suuremaks lihatootjaks ning on oma tulemustelt juba aastaid väga edukas ettevõte."

Lepa kinnitusel võimaldab tootmisüksuste viimine ühise juhtimise alla ettevõtete efektiivsust suurendada. Maag Food OÜ hakkab opereerima kõiki grupi lihatootmisega seotud ettevõtteid Eestis, Lätis ja Leedus. Ühtlasi kuuluvad ettevõtte alla Eesti suurimad sea- ja kanafarmid, mis on maapiirkondades olulised tööandjad.

Silver Kaur ütles, et nii Rakvere kui ka Tallegg on kohalikul turul tugevad juurdunud brändid, mida on ilmselt mõnevõrra nõrgestanud mitmed avalikuks tulnud probleemid. "Kui vaadata HKScani käivet ja Baltikumi äri tervikuna, siis usun, et leidub võimalus need ettevõtted kasumlikuks pöörata, mis on ainus jätkusuutlik võimalus," lisas ta.

Lähiajal Silver Kauri kinnitusel ettevõtetes suuremaid juhtimise- ja personalimuutusi ette ei võeta, kuid ümberkorraldusi kindlasti tuleb.

Samuti ei ole veel otsustatud Rannarootsi lihatööstuse saatus, mille võõrandamist konkurentsiamet HKScani tehingu kinnitamise kõrval klauslina nõudis. '

HKScan Baltikumi ettevõtete ostmiseks Eestis, Lätis ja Leedus sõlmis Maag grupp investeerimislaenu lepingu Swedbankiga.

HKScani Baltimaade endise juhi Markus Kirsbergi juhatuse liikme leping lõppes 31. augustil ning ta uue ettevõtte ridades ei jätka. HKScani tütarettevõtete ülejäänud juhtkond jätkab oma tegevust uues ettevõttes ning juhatusse lisandub Sven Sooman, kes asub ühtlasi Maag Food OÜ kommertsdirektori ametikohale.

Lisaks nüüd Maag Food OÜ alla kuuluvale lihatootmisele, -töötlemisele ja turundamisele haldab Maagi kontserni AS-i Tere, AS Farmi Piimatööstuse, Mest Food OÜ, Nigula Piim OÜ, Pouttu OY, Avalon Foodsi, Nordic Milk OÜ, ASi Meieri Transport ja Deary OÜ tegevust. Maag grupi ettevõtetes töötab kokku ca 2500 inimest.