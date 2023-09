USA tähtsate poliitikute tervis tekitab riigis üha rohkem küsimusi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA juhtivate poliitikute kõrge vanus ja tervislik seisund tekitab riigis üha rohkem küsimusi. See on tekitanud ühiskonnas arutelu, kas eakad poliitikud suudavad täiskoormusega tööd teha.

USA poliitikutele meeldib rääkida, kuid mitte oma tervisest. 2015. aastal sai vigastada toonane senati demokraatide juht Harry Reid. 75-aastase Reidi büroo teatas siis, et senaatoriga on kõik korras ja ta naaseb tööle. Aastaid hiljem tunnistas Reid, et tema vigastus oli palju hullem, kui esialgu välja paistis.

Nüüd tekitab USA-s üha rohkem küsimusi senati vabariiklaste liidri Mitch McConnelli tervis. Kevadel sattus 81-aastane veteranpoliitik peapõrutuse tõttu haiglasse. Kolmapäeval lõpetas senaator pressikonverentsi ajal järsult kõnelemise. Ta seisis liikumatult paigal umbes 30 sekundit. Ka juulis lõpetas McConnell pressikonverentsi ajal kõnelemise.

McConnelli juhtum tekitas taas USA ühiskonnas arutelu, kas poliitikud on jäänud oma töö tegemiseks liiga vanaks või haigeks.

Demokraadist senaator Dianne Feinstein sai sel aastal 90-aastaseks. Ta ei plaanigi tagasi astuda enne oma ametiaja lõppu, see saabub alles 2025. aastal.

"Ajalooliselt on poliitikud oma haigusi varjanud ja selles osas otse valetanud," ütles Utah' ülikooli õigusteaduse professor Teneille R. Brown.

Läbipaistvuse puudumine on üks põhjusi, miks valijate usaldus oma juhtide ja Washingtoni vastu väheneb. 60 protsenti valijatest ütles, et ei usalda föderaalvalitsust riigisiseste probleemide lahendamisel, vahendas The Wall Street Journal.

Küsitlused näitavad, et enamik valijaid leiab, et 80-aastane Joe Biden on liiga vana, et 2024. aastal kandideerida taas presidendiks. Biden on juba riigi ajaloo vanim ametis olev president. Tema vabariiklasest rivaal Donald Trump on 77-aastane.

"Poliitikud on nagu kõik teised inimesed, kellelegi ei meeldi tunnistada nõrkust ja vigu. Kuid neil kõigil poliitikutel on veel suurem ego kui enamikel inimestel, seetõttu on neil oma vigu eriti raske tunnistada," ütles vabariiklaste partei nõunik Colin Reed.

USA elanikkond vananeb, 2020. aasta rahvaloenduse andmete kohaselt on iga kuues ameeriklane 65-aastane või vanem. Viimase kümne aasta jooksul on 85-aastaste või vanemate inimeste arv tõusnud 15 protsenti.

Alates 2003. aastast on USA esindajatekoja keskmine vanus tõusnud nelja aasta võrra. Senatis on see vanus tõusnud 4,5 aasta võrra.

"Poliitikutel on nüüd tervisega seotud probleeme üha raskem varjata, sest nad ilmuvad avalikkuse ette üha sagedamini. Probleemiks on vananevad poliitikud, kes võitlevad neurodegeneratiivsete haigustega. See võib kahjustada nende otsustusvõimet. Nad saavad end ümbritseda aga abiliste ja liitlastega, kes suudavad varjata oma ülemuste vaimse allakäigu ulatust," ütles Brown.