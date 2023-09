Ühisnimekiri ei taha Lembergsiga seotud parteiga valitsusse minna

Läti parlamendipartei Ühisnimekiri teatas, et ei toeta Evika Silina (Uus Ühtsus) tulevast valitsust, kuna Uus Ühtsus nõustus tegema koostööd Roheliste ja Talurahva Liiduga (SZK). Ühisnimekiri muretseb, et korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud ärimees Aivars Lembergs omab arvestatavat mõjuvõimu SZK üle.

Ühisnimekiri teatas, et ei toeta valitsust, mis on Lembergsi otsustava mõju all. Ühisnimekirja teatel kahjustab selline valitsus Läti julgeolekut ja rahvusvahelist mainet. Ühisnimekiri aga teatas, et on valmis kõnelusteks tõhusama koalitsioonivalitsuse moodustamiseks, vahendas LSM.

Läti peaminister Krišjanis Karinš (Uus Ühtsus) teatas hiljuti tagasiastumisest ning riigis venib nüüd uue võimuliidu moodustamine. Uus Ühtsus tahtis kolmeparteilist koalitsiooni laiendada viieparteiliseks koalitsiooniks. Uus Ühtsus tahab koalitsiooni tuua veel Roheliste ja Talurahva Liidu (SZK) ning Progressiivid.

SZK ja Progressiivid aitasid Edgars Rinkevicsil saada presidendiks. Varem oli Rinkevics välisminister ning kuulus Uue Ühtsuse ridadesse.

Ühisnimekiri väidab nüüd, et praegused koalitsioonipartnerid (Ühisnimekiri ja Rahvuslaste Ühendus) jäid läbirääkimistest välja ning Ühisnimekirja ettepanekud sanktsioonide alla sattunud isikute mõju vähendamiseks jäeti tähelepanuta.

Ühisnimekiri leiab, et Uus Ühtsus ja Progressiivid on valmis muutma oma varem kindlaid seisukohti võitluses korruptsiooni ja oligarhide vastu.

Läti Roheliste ja Talurahva Liit nimetas 2022. aastal oma peaministrikandidaadiks Lembergsi.

Lembergs on endine suurärimees ja poliitik, ta oli Ventspilsi linnapea aastatel 1988-2012. Sajandivahetusel oli Lembergs üks Läti rikkamaid inimesi.

Riia kohus määras Lembergsile 2021. aastal korruptsiooni eest karistuseks viieaastase vabadusekaotuse, vara võõrandamise ja 20 000 eurose trahvi. Lembergsi süüdistati ohjeldamatus altkäemaksuvõtmises, väljapressimises, kuritegeliku tulu pesemises, ametialases võltsimises ja keelatud tehingutes, ametivolituste kuritarvitamises, maksudest kõrvalehoidmises ja muis kuritegudes.