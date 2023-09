USA-s loodi augustis 187 000 töökohta

Suvel lisandus USA-s kuus keskmiselt 150 000 töökohta, kevadel aga 238 000 töökohta.

USA föderaalreserv tõstis juulis intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra ja föderaalfondide intressimäär on 5,25 ja 5,50 protsendi vahel. Tegemist oli 11. järjestikuse intressitõusuga alates eelmise aasta kevadest.

Mõned andmed siiski näitavad, et USA majandus on endiselt tugev, tarbijad kulutavad rohkem raha ja inflatsioon aeglustub. Töötuse määr oli eelmisel kuul 3,8 protsenti. Keskmine tunnipalk tõusis 4,3 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Tööturu aruanne on föderaalreservi jaoks oluline, sest ametnikud jälgivad, kas majanduse jahutamiseks on neil vaja intressimäärasid taas tõsta. Mõned ametnikud muretsevad, et tugev majanduskasv võib kaasa tuua oodatust aeglasema hinnalanguse.

"Meie majandus areneb aeglasemalt, see mõjutab ka töökohtade loomist, kuid majandus on endiselt tugev. See on pehme maandumise võti," ütles finantsfirma Wilmington Trust Investment Advisors peaökonomist Luke Tilley.