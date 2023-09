Laupäeval võib olla äikest, õhusoe jääb alla 20 kraadi

Ööl vastu laupäeva saartel ja Edela-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood laienevad aeglaselt kirde suunas ning võib olla ka äikest. Mujal Eestis möödub öö vähese või vahelduva pilvisusega. Tuul puhub valdavalt lõunast- ja kagust 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 8 kuni 14 kraadi.

Hommikul pilvisus pea kõikjal tiheneb, Viru- ja Võrumaal on veel selgem. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on sadu tugev. Lääne-Eestis võib olla üksikutes kohtades ka äikest. Tuul on valdavalt lõunakaarest, saartel pöördub aga läänekaarde ning puhub kiirusega 4 kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Termomeetri näit on 12 kuni 14 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ning võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul, saartel valdavalt läänekaare tuul 4 kuni 9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning õhusoe kerkib maksimaalselt 19 kraadini.

Õhtul hakkab pilvisus lõuna poolt alatest hõrenema ning sajuhooge jääb harvemaks, kuid hooti sajab ikka vihma ning kohati võib sadu olla tugev ja esineda ka äikest. Tuul on jätkuvalt lõunakaarest, Lääne-Eestis ka läänekaarest 4 kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kraadi ümber.

Nii pühapäev kui ka uue nädala algus ilmapilti oluliselt ei muuda ning mitmel pool on jätkuvalt hoovihma võimalus.

Kolmapäeval on oodata aga kuiva päeva. Õhutemperatuur küündib kuni teisipäevani mõnel pool veel ka üle 20 kraadi, kuid kolmapäeval jääb maksimaalselt 19 kraadi juurde.