Tšehhi politsei uurib Venemaal tegutsevat Austria panka

Raiffeisenbank on üks viimaseid suuremaid Venemaal tegutsevaid lääne pankasid. Tšehhis on see suuruselt neljas pank, millel on selles 10,5 miljoni elanikuga riigis 1,8 miljonit klienti.

Vabaühendus Hydra esitas juuni lõpus panga Tšehhi ja Austria harude suhtes kaebuse, kus väidab, et need teevad koostööd panga Vene tütarfirmaga ja rahastavad seeläbi "terroriorganisatsiooni nimega Venemaa Föderatsioon".

"Me võime kinnitada, et saime kaebuse ja menetleme seda nüüd," ütles Praha politsei kõneisik Ondrej Moravcik.

Hydra väitel kasutab Vene riik Raiffeisenbankilt saadud maksutulu rahastamaks oma sõda Ukraina vastu.

Vabaühendus on esitanud kaebuse ka Austria ja Euroopa võimudele.

Raiffeisenbanki aastaaruande kohaselt teenis pank mullu Venemaal kaks miljardit eurot kasumit ja maksis 560 miljonit eurot tulumaksu.