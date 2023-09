Elering tõstab detsembri alguses gaasi ülekandeteenuse hinda

Elering teatas, et tõstab detsembri alguses gaasi ülekandeteenuse hinda, sest vähenenud gaasitarbimise tõttu ei kata praegune hind gaasivõrgu töökorras hoidmise kulu.

Eratarbijani jõuab hinnamuutus siis, kui võrguteenuse hinda tõstavad ka gaasi kodudesse toimetavad jaotusvõrgud, teatas ettevõte.

Konkurentsiamet kooskõlastas 1. septembril Eleringi gaasi ülekandeteenuse hinna tasemel 7,56 eurot megavatt-tunni kohta. Kodu kütteks gaasi kasutava majapidamise jaoks kallineb võrguteenus sõltuvalt tarbimismahust hinnanguliselt kolm kuni kuus eurot kuus.

Eleringi juhatuse liikme ja finantsjuhi Riina Käi sõnul on hinnatõusu peamiseks põhjuseks Venemaa agressiivsest käitumisest tulenev gaasitarbimise järsk langus.

"Languse tõttu on vähenenud ka tarbijatelt gaasivõrgu ohutuse ja töökindluse tagamiseks kogutav rahasumma. Vaatamata tarbimismahu langusele, tuleb võrk hoida toimivana ja ohutuse arvelt pole võimalik kokku hoida," ütles Käi.

Ta lisas, et üldine hinnatõus on jõudnud ka gaasi valdkonda ning kallinenud on nii hoolduskulud kui ka investeeringud.

Viimati tõusis gaasi ülekandeteenuse hind 2020. aastal ja see oli seotud Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector rajamisega.

"Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu ja sellele järgnenud gaasikriis Euroopas näitas selgelt, kui oluline on varustuskindluse tagamiseks varasem investeering Balticconnectorisse ja teiste alternatiivsete tarnekanalite arendamine," ütles Käi.

2022. aastal vähenes gaasitarbimine Eestis 25 protsenti 3,8 teravatt-tunnini. Langus on jätkunud ka tänavu. Esimesel poolaastal oli gaasi tarbimismaht 1,9 teravatt-tundi, mis on 24 protsenti väiksem kui eelmisel aastal samal ajal.