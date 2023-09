Nobeli Fond tühistas Vene suursaadiku kutse auhinnatseremooniale

Nobeli Fond teatas laupäeval, et pöörab ümber oma laialdast pahameelt tekitanud otsuse kutsuda tänavusele Nobeli auhinna banketile Vene ja Valgevene suursaadik.

Läinud aastal otsustas Stockholmis Nobeli auhinnatseremooniat ja banketti korraldav Nobeli Fond sõja tõttu Ukrainas mitte kutsuda üritusele Venemaa ja Valgevene suursaadikuid.

Sarnane otsus tehti siis ka Iraani osas, kuna seal oli julmalt maha surutud meeleavaldusi.

Fond teatas neljapäeval, et kavatseb naasta oma tavapärase praktika juurde ning kutsub pidulikule üritusele kõik Rootsis esindatud suursaadikud, mis kutsus esile terava kriitika.

Fond kinnitas laupäeval, et otsus põhines tema veendumusel, et "on oluline ja õige võimalikult laialdaselt levitada neid väärtusi ja sõnumeid, mida Nobeli preemia esindab".

Fondi sõnul varjutas tugev reaktsioon sellele aga täielikult nende kavatsetud sõnumi.

"Seetõttu otsustame korrata eelmise aasta erandit tavapärasest praktikast, see tähendab mitte kutsuda Venemaa, Valgevene ja Iraani suursaadikuid Stockholmis toimuvale Nobeli preemia üleandmise tseremooniale," seisab fondi uues teadaandes.

Eelmisel aastal kutsus Norra Nobeli Instituut siiski kõik suursaadikud Oslos korraldatavale rahupreemia tseremooniale ja sihtasutus teatas, et nii on ka seekord.

Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Oleh Nikolenko kirjutas Facebookis, et fond peaks toetama jõupingutusi Venemaa ja Valgevene isoleerimiseks, kuna "miljonid ukrainlased kannatavad provotseerimata sõja all ja Vene režiimi ei karistata tema kuritegude eest".

Ka Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles reedel, et ei ole fondi otsusega nõus.