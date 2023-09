Tallinnas peetakse nädalavahetusel kogukonnafestivale ja kohvikutepäevi

Kodukohvikuid ja meeleolukaid festivale on sel nädalavahetusel pea kõikides Tallinna linnaosades.

Maarjamäe kohvikute päeval sai tutvuda nii eesti kui ka muu maailma toidukultuuriga. Ukraina toitu pakkuva kohviku perenaine Halina sõnas, et kõige populaarsem nende menüüst on Ukraina borš.

"Kogu pere teeb borši koos. Võib öelda, et sel päeval, mil borši tehakse, osalevad kõik sugulased selles protsessis. Mul on kahju, et me ei tee seda Ukraina toodetest, aga Eesti tooted ei olegi tegelikult halvemad kui Ukraina omad," rääkis kohviku "Hutorok" perenaine Halina.

Veidi rohkem Tallinna keskmes sai laupäeval alguse Uue Maailma Tänavafestival. Omayah tuli festivalile koos sõbrannadega küpsetisi ja vanu asju müüma.

"Kõigepealt me kutsusime kõik sõbrannad kokku ja siis igaüks ütles, mida nad oskavad teha. Ja mina siis oskasin teha näiteks muffineid," rääkis Omayah.

Lisaks muffinitele olid valikus veel küpsised, vahvlid ja küüslauguleivad. Klientidest neil oma sõnul puudust polnud. "Mul oli üks klient, kes rääkis, et tema peab alla võtma ja et ta teeb siis täna erandi, et ta ostab minult seda muffinit."