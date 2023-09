Pühapäev toob mitmel pool hoovihma

Ilm tõmbub aina sügisesemaks, pühapäeval sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 20 kraadi.

Pühapäeval eemaldub nõrgenev madalrõhkkond piki Soomet põhja suunas. Vihmahooge jagub selle lõunaservas veel mitmele poole Eestisse. Samal ajal sirutub Kesk-Euroopast üle Lõuna-Skandinaavia ja Baltimaade kõrgrõhuhari. Sajuvõimalus piirkonnas aegamööda väheneb.

Esmaspäeval liigub Islandi lähistel tegutseva madalrõhuala lohk ühes vihmaga ida suunas üle Norra ja Rootsi keskosa. Samas Skandinaavia lõunaosas ja Baltimaades on tänu tugevnevale kõrgrõhkkonnale vaid üksikuid vihmasabinaid oodata.

Öö möödub Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub edela- ja lõuna-, saartel läänetuul 3-9, rannikul iiliti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma. PUHUB valdavalt läänekaare tuul 2-8, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 13 m/s. Õhusooja on oodata 12 kuni 16 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool on ikka hoovihma oodata ning võib tulla ka äikest. Tuul puhub edelast ja läänest kiirusega 3-8 m/s ning sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati võib ikka hoovihma sadada. Puhub edela- ja läänetuul 2-8 m/s ning õhutemperatuur jääb 14 ja 17 kraadi vahele.

Uue nädala esimesed päevad toovad meile pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab vihma, kuid õhutemperatuur tõuseb esmaspäeval veel paiguti 20, teisipäeval 21 kraadini. Neile järgnevail päevil pilvisus hõreneb. Kolmapäeval võib veel kohati nõrka hoovihma sadada, kuid neljapäev tõotab juba sajuta tulla. Samas temperatuurimaksimumid jäävad neil päevil juba alla 20 kraadi.