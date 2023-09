Pärnus avati Sirami isikunäitus

Vastavalt levinud eneseabiõpetustele jaguneb inimese elu seitsmeaastasteks tsükliteks. Siram ehk Mari Kartau valis elutsüklite lahtimõtestamiseks natüürmordi kui kõige neutraalsema žanri kujutavas kunstis. Igale elutsüklile vastaval maalil on kujutatud sellest ajast pärit esemeid.

Siram on viimastel aegadel tegelnud ajakirjandusega ja kunstiks jääb vähe aega.

"Kuna ma tegelen paljude erinevate asjadega, siis loomulikult kunstiga ma ei jõua tegelda igapäevaselt. Ma tegelen kunstiga siis, kui ma tunnen selleks suurt sisemist vajadust. Või kui sõbrad korraldavad midagi ja ma tahan selles osaleda," rääkis Siram.

Siram ütleb, et mingit retsepti näitusekülastajatele tal öelda pole.

"Natüürmort on selline žanr kunstis, kus on tehtud esemetest seadeldis ja siis seda maalitud. Ja kunstiajaloos on seda tehtud tavaliselt pottide-pannide ja toiduainetega. Mina olen kasutanud minu elus olulisi esemeid ja ma arvan, et suur osa neist on vaatajale täiesti äratuntavad. Mõned on ka äratundmatud, aga nende kohta ei kavatse ma küll midagi kommenteerida," ütles Siram.

Näitus jääb avatuks 23. septembrini.