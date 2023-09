Allikson selgitas gaasi hinnatõusu põhjuseid

Kuigi Läti mahutitest saaks katta Balti riikide talvise gaasivaru, ei ole ülejäänud Euroopas mahutite osakaal nii suur, mistõttu tuleb gaasi mujalt juurde osta ja see viib just talvisel ajal gaasi hinnad üles, rääkis Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson ETV hommikusaates "Terevisioon".

Allikson rääkis, et gaasi hinnatõusu tõttu on langenud ära väga palju tarbimist ja paljud tööstused mõtlevad, kas Euroopa on üldse õige koht tootmiseks, sest pikaajaliselt tundub gaasi hind piirkonnas väga kallis olevat.

"On kaalumise koht, kas seda gaasi üldse tahta või mitte. Kui vaadata gaasi tulevikuhindu, siis täna on järgmise kuu hinnad 35 eurot megavatt tunni tasemel, aga talve hinnad on üle 50. See tähendab seda, et talvine aeg on tööstustele väga kallis. See ei ole nii kallis kui aasta tagasi, mil gaasi hinnad tegid väga kõrgeid rekordeid. Aga see näitab seda, et Euroopas ollakse ikkagi ärevil, et mis hakkab talvel juhtuma," ütles Allikson.

Allikson selgitas, et kõik sellised uudised, kus räägitakse gaasi pakkumise vähendamisest, toovad kohe turul kaasa hinnatõusu.

"Kui vaadata kasvõi viimaseid nädalaid, eeskätt uudiseid Austraaliast, kus oli oht suuremaks LNG terminalide töötajate streigiks. Austraaliast tuli eelmisel aastal üle 20 protsendi LNG-st maailmas. Õnneks Austraalia LNG liigub küll rohkem Jaapanisse ja Hiinasse. Aga teisalt, kui Jaapan ja Hiina ei saa Austraaliast oma LNG-d, siis ostavad nad ära selle LNG, mida Euroopasse peaks ostetama. Ja hinnad liiguvad üles. Ehk kõik on omavahel seotud – LNG liigub sinna, kus hind on kõige kõrgem ja paraku on ka Vene LNG liikunud Euroopasse."

Kommenteerides Eesti Gaasi teadet, et nad tõstavad oktoobrist oma kõige populaarsemas ehk paindlikus paketis hinda tarbijatele 20 protsenti, ütles Allikson, et muutuva paketi hinnaloogika on tulevikuhindade põhjal.

"Eks Eesti Gaas ja teised müüjad vaatavad, mida näitavad tulevikutehingud. Kui need on oktoobris või novembris kõrgemad, siis tõstavad nad ennetavalt hinda, sest nad teavad, et nende ostuhinnad sel perioodil on kõrgemad," selgitas ta.

Allikson selgitas, et kuigi praegusel hetkel on Euroopas mahutid täis ja justkui ollakse talveks hästi valmis, siis kui tuleb külm talv ja on teada, et mahutites olevast gaasist ei piisa, siis viibki see Euroopas gaasi hinnad uuesti üles. Lisaks konkurents Aasiaga ehk Hiina ja Jaapani ostjatega ja ka see viib hinnad üles.

"Kui kõik oleks nii nagu Baltikumis, siis hinnad üles ei läheks. Baltikumis on mahuti Lätis niivõrd suur, et meil jätkuks praktiliselt kogu talveks, aga Euroopas nii ei ole. Mahutite osakaal on lihtsalt niivõrd palju väike, et alati on vaja gaasi mujalt juurde saada. Ja kui sa hakkad konkureerima talvisel ajal, kui kõik seda tahavad, siis hinnad liiguvad lihtsalt üles. Selline kartus on sees, mistõttu hindu talvel nähaksegi kõrgemana."