Tehisteemantide levik USA-s surub teemandituru hinnad alla

Ameerika Ühendriikides on kihlasõrmuste ostmisel üha populaarsem valik osta sõrmuse peale tehislikult laboris toodetud teemant. See on sundinud teemantide suurtootja De Beersi alandama lõikamata teemantide hindu.

Bloomberg tõi esile, et tehisteemantide tootjad võtsid teadlikult sihikule kihlasõrmuste niši, kuna tegemist on hinnatundlikumate tarbijatega. USA-s on populaarsed ühe või kahekaraadised üksikkiviga sõrmused.

Bloomberg rõhutas, et hinnalangus puudutab veel lõikamata teemanteid, mis puudutab eelkõige nende kaevandaid, kauplejaid ja vahendajaid ning sellest juveelipoes müügil oleva sõrmuseni on veel mitu astet. Nüüd on küsimus selles, et kas vähenev nõudlus kaevandatud teemantide vastu tähendab püsivat muutust turuolukorras. Teine vastamata küsimus on kallimate teemantide turusegment, mis on seotud pigem Aasiaga.

De Beersi enda väitel on praegune hinnalangus tingitud koroonapandeemia ajal tekkinud järsu hinnatõusu äralangemisest. Pandeemia ajal tõusid teemantide hinnad ning see mõjutas eriti kihlasõrmuste hindasid.

De Beers on turunõudluse vähenemisele vastanud hinnalangetusega kahe kuni nelja karaadi suuruste lõikamata teemantide kategoorias. Nendest saab lõigata umbes poole väiksemaid kihla- või abielusõrmuste jaoks sobilikke teemanteid, mis on küll kõrge kvaliteediga aga mitte perfektsed. De Beers langetas selles kategoorias hindu viimase aasta jooksul rohkem kui 40 protsenti.

Kuigi kaevandatud teemantide hinnad on märgatavalt langenud, siis on veelgi tugevamalt langenud tehislikult laboris tehtud teemantide hind. Ligikaudu viis aastat tagasi olid tehislikud teemandid ligikaudu viiendiku võrra odavamad kaevandatud teemantidest. Nüüd on need ligikaudu 80 protsenti odavamad. De Beers asus ise oma laboris toodetud teemante müüma 2018. aastal.