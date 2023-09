Tööd Via Baltica Pärnu-Uulu lõigul valmivad plaanitust varem

Tööd Via Baltica Pärnu-Uulu teelõigul on kulgenud kavandatust kiiremini ja vaatamata vahepealsele loodusjõududest tingitud äpardusele saavad tööd valmis juba järgmise aasta suveks. Algne tähtaeg oli jaanuar 2025.

Tegemist on Pärnu-Uulu 10-kilomeetrise lõigu ulatuslike ümberehitustöödega, kus on kaks viadukti ja kolm tunnelit. Nii on vana Pärnu-Uulu tee oluliselt muutunud. Kõigepealt muidugi ohutumaks, mis oligi tööde eesmärk.

Aga ka visuaalselt on pilt muljet avaldav ja kellel pole viimasel ajal olnud vajadust Pärnust Läti poole sõita, võiks selle lihtsalt silmaringi avardamiseks ette võtta. Taristuehitusfirma Verston Ehitus on töödega graafikust ees.

"Turul on ehitustöid vähem ja oleme siin suuremate jõududega peale tulnud ja rohkem oma tegevusi forsseerinud ja planeerinud. Et on võimalik kiiremini ehitada. Uus tee on meil avatud juba terves pikkuses. Meil on pool teed küll veel osaliselt asfalteerimata, aga asfalteerimistööd on käimas ja hetkel siin Uulu liiklussõlmes käib viimase asfaldikihi paigaldus," sõnas Verston Ehituse projektijuht Magnus Martinson.

Üks äpardus oli ettevõttel ka ja selle põhjustasid suured vihmasajud.

"Juuli alguses olid ulatuslikud valingvihmad, mis mõjutasid ka meie ehitust ja tekkisid uhtumised ehitusjärgus tee all. Kuid seal on planeeritud erinevad tegevused ja tehakse kõik korda. Teatud ulatuses tuleb ka asfalt välja vahetada," rääkis Martinson.

Martinson ütles, et ettevõttel on ka kindlustusleping, aga veel pole veel teada, kas juhtunu tagajärgede likvideerimise kulud kompenseeritakse.

Transpordiamet on rahul, et ehitustööd on nii kiiresti käinud. "Transpordiameti poolelt ütleksin, et on väga hästi. Neljateist kuuga on tehtud ikka väga suur osa plaanilisest lahendusest juba valmis. Üle 60 protsendi on ka rahaliselt ära akteeritud, ehk siis sellises mahus on töid valmis tehtud. Selle objekti kogumaksumus on 35 miljonit eurot," ütle transpordiameti ehituse projektijuht Roger Voll.