Kooli algus Tallinnas laialdasi ummikuid kaasa ei toonud

Autosid oli küll tänaval tavapärasest rohkem ja osaliselt veel jätkuvate tänavatööde tõttu tuli mõnes piirkonnas autoga liiklejatel tavapärasest rohkem aega varuda, kuid ulatuslikke seisakuid ei juhtunud.

Politsei teatel ei toimunud ka lastega liiklusõnnetusi.

"1. september ja tänane 4. september on tegelikult liikluses möödunud rahulikult koolilaste jaoks. Meil ei ole olnud liiklusõnnetusi lastega seotult, mis muidugi ei tähenda seda, et Tallinna liikluses oleks kõik korras. Eks neid ummikuid ja murekohti on, aga külma närvi ja rahuliku olekut, küll me saame kuidagi hakkama," rääkis politsei- ja piirivalveameti põhja liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss.