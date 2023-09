Euroopa Liidu ametnik on Iraanis üle 500 päeva vangis olnud

Rootsi kodanikust 33-aastane Euroopa Liidu ametnik Johan Floderus on rohkem kui 500 päeva olnud Iraanis vangistuses. Iraani režiim tahab mehe väljavahetamist Rootsis eluaegset vangistust kandva Hamid Noury vastu.

Johan Floderus reisis eelmisel kevadel Iraani puhkama ning muuhulgas kavatses ta külastada Teheranis Rootsi saatkonnas töötavat sõpra. Riigist lahkumise katsel võeti mees aga vahi alla ning teda hoitakse väidetavalt kinni kurikuulsas Evini vanglas, vahendas SVT.

Johan Floderust süüdistatakse spionaažis, kuid ekspertide hinnangul tahab Iraan teda kasutada vahetuskaubana vangidevahetuses. SVT sai mehe kinnipidamisest teada Johan Floderuse perelt, kes teatas mehe kinnipidamisest. Mehe pere teatel on nad Johani kinni pidamise osas väga mures. Samas teadvat nad, et paljud inimesed tegelevad Johan Floderuse vabastamise nimel.

SVT-le teadaolevalt on Iraani välisminister öelnud Rootsi välisministrile Tobias Billströmile, et Johan Floderus tuleb vahetada Hamid Noury vastu. Noury mõisteti eelmisel aastal Rootsis süüdi mõrva ja inimsusevastaste kuritegude eest 1980ndatel Iraanis. Süüdimõistev kohtuotsus on edasi kaevatud. Billström kinnitas STV-le, et Rootsi on Iraaniga kontaktis.

Rahvusvahelise inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch hinnangul tapeti Iraanis massihukkamiste käigus 1988 kuni 5000 inimest. Hukkamisi viidi läbi 32 erinevas Iraani linnas.

Iraan on varem korraldanud vangidevahetusi teiste riikidega, kõige hiljutisemalt Belgiaga. Johan Floderus töötas välisabi küsimustega Euroopa Liidu välisteenistuses. Varem on Floderus töötanud lähedalt Rootsi voliniku Ylva Johanssoniga.

Euroopa Liidu välisteenistuse esindaja Peter Steno sõnul jälgitakse juhtumi arenguid hoolikalt ning välisteenistus on Rootsiga lähedases kontaktis. Steno rõhutas, et Johan Floderuse kinnipidamist tuleb vaadata ühes teiste Euroopa Liidu kodanike meelevaldsete kinnipidamistega Iraani režiimi poolt.