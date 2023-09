Ukraina kaotas esimese brittide antud Challenger 2 tanki

Oluline 5. septembril kell 14.44:

- Ukraina kaotas esimese Challenger 2 tanki;

- Moskva linnapea teatas taas Ukraina droonide rünnakust;

- Vaatlejad: Ukraina väed teevad Robotõne ja Verbove ümbruses edusamme;

- Ukraina peastaap: Ukraina väed edenevad Novoprokopivka suunal lõunarindel, mis paikneb hiljuti vabastatud Robotõnest lõuna pool;

- Briti luure: Venemaa 8.-10. septembrile kavandatud ebaseaduslikud valimised okupeeritud Ukraina aladel ei tule ausad;

- Meedia: Surovikinist ilmus esimene foto pärast Prigožini mässu;

- USA: Põhja-Korea ja Venemaa relvaläbirääkimised edenevad aktiivselt.

Ukraina kaotas esimese Challenger 2 tanki

Sotsiaalmeedias levib videokaader, milles on näha leekides brittide antud Challenger 2 tanki. Tegu on esimese teadaoleva sellist tüüpi tanki kaotusega Ukrainas.

Suurbritannia annetas selle aasta alguses Ukrainale 14 Challenger 2 tanki. Eksperdid kinnitasid The Guardianile, et põleva vraki kuju järgi on võimalik kinnitada, et tegu on tõepoolest Challenger 2 tankiga.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

BBC kaitseteemade korrespondent kinnitas samuti Challenger 2 tanki hävimist. Samas olevat tanki meeskond rünnaku üle elanud.

Belgia: meie F-16 lennukid on Ukraina jaoks liiga kehvas seisus

Belgia relvajõudude hinnangul on nende F-16 hävituslennukid Ukraina tarbeks liiga kehvas seisus, vahendas Euractiv. Leitnant Frédéric Goetynck väitis, et belglaste hävituslennukid on liiga ära kulunud. Goetynck tõi esile, et ei saa saata Ukrainale lennukeid, mida sa ise ei kasutaks.

Tunnustatud sõjandusblogi Oryx autor samas tõi esile, et Hollandi lubatud F-16 hävituslennukid on samuti vanad, kuid ukrainlased soovivad neid sellegipoolest.

Moskva linnapea teatas taas Ukraina droonide rünnakust

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas ööl vastu teisipäeva taas Ukraina droonide rünnakust. Sobjanin väitis, et õhutõrje tulistas kõik droonid alla.

Moskva lennujaamad tühistasid mitu lendu, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et õhujõud tulistasid alla kaks drooni. Üks droon Kaluga oblastis, teine droon tulistati alla Moskva lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjaväelane Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AP/LIBKOS

Vaatlejad: Ukraina väed teevad Robotõne ja Verbove ümbruses edusamme

Soome sõjaajaloolane Emil Kastehelmi jagas sotsiaalmeedias kaarti, mis näitab, et Ukraina väed on Verbove suunas teinud taas edusamme.

The situation in the Robotyne-Verbove area is developing in a positive direction for the Ukrainians. Ukraine has further penetrated the first Surovikin line near Verbove, now reaching the main trenchline.



Ukrainians have also overran Russian positions south of Robotyne. 1/ pic.twitter.com/FxgNciYQeS — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) September 4, 2023

Siiski kirjutas Kastehelmi, et Ukraina soomusmasinaid pole veel Surovikini liini taga nähtud.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas samuti, et Ukraina väed teevad Robotõne ümbruses edusamme. ISW tõi samuti välja, et Ukraina väed murdsid mõnes lõigus läbi tankitõrjekraavide ja draakonihammasteks kutsutavateks püramiidikujulisest betoontõketest. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina jalaväelased edenevad Verbove suunas. ISW kirjutas samuti, et selles piirkonnas pole veel Ukraina rasketehnikat märgatud.

Ukraina vägede edust Verbove suunal teatasid ka teised vaatlejad.

AFU advanced west of Verbove by entering a part of the infantry trenches behind the anti-tank ditches.



If they can advance southward, RU defensive positions west of the infantry trench become untenable and heavy armor can be transferred in, making the anti-tank ditch useless. pic.twitter.com/Bkgv6yPmFG — NOELREPORTS (@NOELreports) September 4, 2023

Ukraina: Ukraina väed edenevad Novoprokopivka suunal lõunarindel

Ukraina kaitsejõudude peastaabi esindaja Pavlo Kovalšuk ütles teisipäeval Ukraina meedias, et Ukraina kaitsejõudude üksused edenevad edukalt Novoprokopivka suunas, vahendas Ukrainska Pravda. Rünnakusuund paikneb hiljuti vabastatud Robotõnest lõuna pool.

Briti luure: Venemaa valimised okupeeritud aladel ei tule ausad

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma hommikuses sõjaülevaates esile Vene okupatsioonivõimude kavatsuse korraldada okupeeritud Ukraina aladel ebaseaduslikud valimised. Need on kavas 8.-10. septembrini ehk samal ajal kui Vene Föderatsioonis. Eelvalimine Zaporižžja oblastis ja Mariupolis on juba alanud.

Väidetavalt on valimisteks leitud üle tuhande kandidaadi, kuid seniste teadete kohaselt on puudu kvalifitseeritud, kogenud ja motiveeritud kandidaatidest. Samuti ei ole sõltumatuid kandidaate, kel ei oleks Kremli toetust. Seega ei saa neid valimisi pidada ei vabadeks ega õiglasteks.

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel on Vene okupatsioonivõimud ka märgatavalt ülehinnanud valijate arve valimisregistris.

Kremli küsitlusuuringute kohaselt võidavad need ebaseaduslikult korraldatud valimised suure tõenäosusega Vene võimupartei Ühtse Venemaa kandidaadid. Prognooside kohaselt saavad nad ligikaudu 80 protsenti häältest. Need valimised on Briti kaitseministeeriumi hinnangul Venemaa kaitse kinnistada oma haaret okupeeritud alade üle.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vj0f0FmYk9



#StandWithUkraine pic.twitter.com/xufDvqT7xn — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 5, 2023

Meedia: Surovikinist ilmus esimene foto pärast Prigožini mässu

Ajaleht The Guardian kirjutab, et sotsiaalmeediasse ilmus foto, millel paistab olevat Venemaa kindral Sergei Surovikin. Teda pole pärast Prigožini mässu avalikkuse ees nähtud.

Kindral Sergei Surovikin on väljas. Elus, terve, kodus, Moskvas. Foto on tehtud täna, kirjutas sotsiaalmeedias Venemaa tuntud seltskonnategelane Ksenia Sobtšak.

Fotol on näha päikeseprillide ja mütsiga meest, kes kõnnib ringi koos Surovikini abikaasat Annat meenutava naisega.

Varem väitsid Venemaa allikad, et võimud võtsid Surovikini vahi alla. Kindral Surovikin oli varem Venemaa Ukrainas tegutsevate üksuste ülem.

Here is what Russian sources are reporting to be the latest sighting of Surovikin. pic.twitter.com/RuCjkrofzH — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 4, 2023

USA: Põhja-Korea ja Venemaa relvaläbirääkimised edenevad aktiivselt

"Nagu me avalikult hoiatasime, siis edenevad Venemaa ja Põhja-Korea vahelised relvaläbirääkimised aktiivselt," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

"Meil on teavet selle kohta, et Kim Jong-un eeldab nende arutelude jätkumist," lisas Watson.

Väljaanne New York Times teatas amal ajal, et Kim, kes reisib harva väljaspool oma riiki, suundub tõenäoliselt hiljem sel kuul Vladivostokki. Kim võib väljaande andmetel isegi Moskvasse reisida, kuid see pole veel kindel.

"Pole siiski võimatu, et Kim Jong-un teeb tõenäoliselt soomusrongil haruldase väljasõidu," märgitakse artiklis.

"Putin soovib, et Kim nõustuks andma Venemaale suurtükimürske ja tankitõrjerakette ning Kim soovib, et Venemaa pakuks Põhja-Koreale kõrgtehnoloogiat satelliitide ja tuumaallveelaevade jaoks. Kim otsib ka toiduabi oma vaesunud riigile," seisis materjalis.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik John Kirby ütles eelmisel nädalal, et hoolimata informatsiooni tagasilükkamisest tarnis Põhja-Korea 2022. aastal Venemaale rakette, mida saaks kasutada erasõjafirma Wagner.

"Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu sõitis eelmisel kuul Põhja-Koreasse, et hankida sõja jaoks täiendavat laskemoona," sõnas Watson.

"Kutsume Põhja-Koread üles lõpetama oma relvaläbirääkimised Venemaaga ja täitma Pyongyangi avalikke kohustusi Venemaale relvi mitte tarnida ega müüa," ütles Watson.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 560 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 265 580 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 4489 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 8670 (+7);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5649 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 747 (+6)

- õhutõrjesüsteemid 504 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4512 (+31);

- tiibraketid 1447 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8175 (+26);

- laevad / paadid 19 (+0);

- eritehnika 851 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.