Otse kell 9: poliitikud ja eksperdid demokraatia ja tehnoloogia suhetest

Teisipäeval toimub tippkohtumine Tallinn Digital Summit 2023, mis on toonud Tallinna tipp-poliitikud ja tehnoloogiaeksperdid. Kohtumise peateema on "Refreshing the Agenda of Democracy and Technology" ehk demokraatia ja tehnoloogia vahelise suhte uuendamine, keskendudes valitsemisele ja avatud ühiskonnale. Ettekandeid ja arutelusid saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.