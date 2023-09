Volkswagen plaanib lõpetada Seati autode tootmise

Saksamaal Baieri liidumaal toimub Müncheni autonäitus ning Volkswageni (VW) kontserni tippjuht Thomas Schäfer ütles, et firma ei plaani enam Seati raha investeerida ja suunab raha hoopis Cupra brändi arendamisele. See tähendab, et Seat kaob massitootjana rahvusvaheliselt autoturult.