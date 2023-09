Mölder: endiselt ei ole selge, kas Kallas teadis Venemaa ärisuunast

Endiselt ei ole selge, kas peaminister Kaja Kallas (RE) oli oma abikaasa Arvo Halliku ettevõttele laenu andes teadlik, et sellel ettevõttel on osalus firmas, millel on ärisuund Venemaale, ütles riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Tõnis Mölder (KE) pärast osalemist julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonil. Komisjoni istungil käis küsimustele vastamas kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.

"Peamine küsimus, mis on kogu sellest skandaalist tekkinud, on see, et kas ja kui palju oli Kaja Kallas teadlik sellel hetkel, kui ta seda laenu väljastas oma abikaasa ettevõttele, et sellel ettevõttel on olemas väga selge osalus ühes logistikaettevõttes, kellel on ärisuund Venemaa suunal. Sõltumata sellest,

kui väike see ärisuund on või kui suur see ärisuund on, see on olemas. Ja sellele küsimusele, kas ta oli sellest teadlik või mitte, me tegelikult täna komisjonis lõplikku vastust ei saanud," ütles Mölder ERR-ile.

"Minule isiklikult on väga väheusutav see teooria, et Kaja Kallas sellest ei teadnud. Kui Kaja Kallas teadis väga selgelt nendest laenudest, mis olid väiksemad laenud ja mida ta on andnud ka varasemalt erinevatele inimestele

või eraisikutele ja ta teadis väga selgelt, kuidas neid laenusid kasutati ja kuhu suunas, siis mulle tundub väheusutav, et andes välja nii suure summa nagu 350 000 eurot ei teadnud ta, kuhu seda raha kasutatakse," lisas ta.

Mölder, kes osales julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni istungil Ester Karuse asendajana, kuulub ise korruptsioonivastasesse erikomisjoni, kes kuulas esmaspäeval peaminister Kaja Kallast.

Mölder märkis, et vastuseta on veel väga palju lihtsaid küsimusi. "Ma arvan, et Kaja Kallas, peaks andma avalikkusele väga selged vastused sellest,

et kui palju on laenu antud tema abikaasa ettevõttele, mis hetkel need laenud on antud, mis osas on need tagasi makstud ja millise intressiga. See eilne sõnum,

et Kaja Kallas on saatnud komisjonile laenulepingud, ei ole tegelikult kõigis nendes küsimustes päris ammendav," lausus Mölder.

Möldri sõnul peaks Kallas ka selgitama, kust täpselt pärineb sellises ulatuses säästude hulk, et anda laenu 350 000 eurot.

"Raha päritolu on oluline. Kaja Kallase viimase nelja aasta sissetulekuid

analüüsides ei ole näha täiendavalt selliseid tulusid, et tal oleks võimekust nii suurt laenu anda. Siis tekibki küsimus, et kust sellised vahendid on saadud, et selliseid laene anda. Sellele küsimusele ei ole minu meelest selgeid ja üheseid vastuseid. Vastused, mida Kaja Kallas eile komisjonis andis, kus ta ütles, et need vahendid on teenitud enne tema poliitikasse tulekut on natukene liiga pealiskaudselt vastused," sõnas Mölder.

"See võib viidata sellele, et tegemist ei ole Kaja Kallase enda säästudega. Aga seda oletust ma ei tahaks täna teha. Minul on usk, et tegemist on siiski Kaja Kallase enda teenitud varalise võimekusega, mida ta on heausklikult edasi laenanud," lisas Mölder.

"Aga veel kord sellele peaks Kaja Kallas andma väga selged ammendavad vastused ja kõik Eesti inimesed saaksid ühtemoodi sellest aru, sest tegemist ei ole ainult moraaliküsimusega," lõpetas Mölder.

Kokk: me ei saanud vastust, kas kapo hoiatas Kallast

Isamaa fraktsiooni liikmest julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige Aivar Kokk ütles ERR-ile, et mitu küsimust jäi vastuseta ja seetõttu koguneb komisjon Margo Pallosoni kuulama taas 18. septembril.

Koka sõnul tekitas küsimusi reglement, mille järgi kapo uurimist saab läbi viia. "Meile jäi mulje, et need õigused, mis kapol on, on liiga väikesed ja me palusime, et kapo saadaks meile selle reglemendi, et me koos vaataksime üle need õigused ja kohustused, kas kapo on täitnud kõike seda, mis reglemendis kirjas on või on seal reglemendis puudujääke, mida tuleks täiendada, et see annaks suurema võimaluse kontrolle teha ka riigi juhtide ja riigikogu liikmete üle," rääkis Kokk.

"Seal on küsimus, kas kapo peaks andma näiteks peaministrile informatsiooni, kui ta näeb, et kuskil tema pere liikmete juures võib olla mingi oht meie riigikorrale või santažeerimisele. Praegusel juhul me seda vastust ei saanud ja seda kohustust kapol ei ole," lausus Kokk.

ERR küsis, kas kapo kuidagi ei hoiatanud peaministrit, et tema abikaasa äritegevus võib talle kuidagi kahjulikuks saada.

"Me ei saanud päris täpselt sellele küsimusele vastust," ütles Kokk.

Ligi: Kallas on olnud julgeolekuriskides teadliku käitumisega

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Jürgen Ligi (RE) kirjutas sotsiaalmeedias, et peaminister on olnud julgeolekuriskides teadliku käitumisega ega jäta ta käitumine ruumi santaažile

"Kapo ei tuvastanud ka värske kontrolli käigus ei peaministril ega ta abikaasal väidetud Kremli sidemeid, kontakte Venemaal ega seal käimisi, ei ebaregulaarseid tulusid, ei sanktsioonide ega seaduste rikkumisi. Ka abikaasa (firma)le antud laenud polnud kuidagi vastuolus tulude ega säästudega ega viimased omavahel," kirjutas Ligi.