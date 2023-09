India rahvusvaheliseks nimeks võib saada Bharat

India meedias spekuleeritakse, et riigi uueks nimeks võib saada Bharat. Selleks tuleks erakorralisel parlamendi istungil muuta India põhiseadust. India on varem kandnud nime ka Hindustan, kuigi Bharat ja Bharata on sellest veel vanemad nimetused.

G20 grupi riikide tippkohtumise kutses olevat allikate sõnul olnud kirjas Bharati president (President of Bharat), mitte India president (President of India), kinnitasid allikad The Indian Expressile.

Kuna kogu G20 tippkohtumine ja kaasnevate ürituste korraldamine on India välisministeeriumi pärusmaa, siis on ka see kutse tehtud nendega kooskõlastades. Sotsiaalmeedias levib ka pilt antud kutsest.

India's president sent out G20 dinner invitation in which he was titled the 'President of Bharat'. pic.twitter.com/uvw6kSyOBn — The Spectator Index (@spectatorindex) September 5, 2023

India parlament kavandab 18.-22. septembril erakorralist istungit, mille puhul spekuleeritakse, et seal võidakse võtta ette India põhiseaduse muutmine riigi ametliku nime muutmiseks.

Praegu on India põhiseaduse alguses kirjas "India, mis on Bharat, on riikide liit" (algses inglisekeelses sõnastuses: India, that is Bharat, shall be a Union of States). Ettepaneku kohaselt eemaldataks põhiseadusest sõna "India" ja jäetaks alles vaid Bharat.

India ülemkohus ei toetanud 2020. aastal sõna India eemaldamist põhiseadusest selle koloniaalse ajaloo tõttu, kuna Bharat juba on põhiseaduses kirjas, meenutas The Indian Express.

Kohanimed Bharat, Bharata ja Bharatvarsha olid kasutusel juba iidses India kirjanduses. Varem on India alasid nimetatud ka Hindustaniks, kuid alates 18. sajandist kasutati Briti kaartidel üha enam nime India.

Hiljuti muutus oma rahvusvahelise nime inglise keeles ära Türgi, võttes kasutusele nime Türkiye senise Turkey asemel.