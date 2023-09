Ukraina minister: riik on EL-i liikmesuseks valmis kahe aastaga

Ukraina asepeaminister Olga Stefanišõna ütles intervjuus ukrainakeelsele Ameerika Häälele, et tema arvates on võimalik seada Ukraina valmis Euroopa Liidu liikmesuseks kahe aastaga. NATO standarditele vastavus olevat võimalik saavutada veelgi varem.

Ministri sõnul on NATO-ga liitumise ainsaks takistuseks sõda Venemaaga. Stefanišõna on asepeaminister Euroopa ja euroatlantilise integratsiooni küsimustes.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ütles hiljuti, et Euroopa Liit peab valmistuma laienemiseks 2030. aastal, mis on seitsme aasta kaugusel. Olga Stefanišõna rõhutas, et see ei tähenda, et Ukraina peaks liitumiseks seitse aastat ootama.

Euroopa Liidu liikmesriigid andsid Ukrainale 2022. aasta juunis Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse. Veel sama aasta märtsis ütles Hollandi peaminister Mark Rutte, et Euroopa Liiduga liitumiseks ei ole olemas mingit kiirendatud protsessi.

Tavaliselt kestab Euroopa Liiduga liitumise protsess seitse kuni üheksa aastat. Samas näiteks Põhja-Makedoonia puhul kestis see protsess pea 18 aastat ning Türgi on püüdnud Euroopa Liiduga liituda pool sajandit. Põhja-Makedoonial oli küll nimevaidlus lõunanaabri Kreekaga, kuna ka Kreekas on Makedoonia nimeline provints. Soome samas jõudis kandidaatriigi staatusest Euroopa Liidu liikmeks kolme aasta, liitudes majandusblokiga 1995. aastal.

Olga Stefanišõna samas tunnistas intervjuus, et sõja kulg määrab lõpuks Euroopa Liiduga liitumise otsuse poliitilise raamistuse. Samas ei uskunud asepeaminister, et võimalikud Euroopa Liidu sisemised reformid takistaks võimalikku Ukraina liitumist.