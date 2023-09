Bloomberg: Hiina ei pruugi kunagi USA majandusest suuremaks kasvada

Hiina majanduse jahenemine tähendab, et prognooside kohaselt ei ületa Hiina kunagi püsivalt Ameerika Ühendriikide majandust. Veel hiljuti arvati, et Hiina ületab USA majandust juba järgmisel kümnendil.

Hiina majandus ei pruugi kunagi püsivalt ületada USA majandust, hindas oma prognoosidele tuginedes Bloomberg Economics. Enne koroonapandeemiat arvati, et Hiina Rahvavabariigist saab Ameerika Ühendriikide asemel maailma suurim majandus juba järgmise kümnendi alguses.

Bloombergi arvutuste kohaselt jõuab Hiina majandus USA-le järgi alles 2040ndatel aastatel ja isegi siis vaid üsna vähesel määral langedes seejärel uuesti USA järel teisele kohale.

Prognooside kohaselt aeglustub Hiina majanduskasv 2030. aastaks 3,5 protsendini ja alaneb ligi ühele protsendile 2050. aastaks. Varem prognoositi kasvuks vastavalt 4,3 ja 1,6 protsenti. Hiina majandus kasvas eelmisel aastal vaid kolm protsenti, mis on viimaste kümnendite üks aeglasemaid kasvuaastaid.

Hiina majandust on räsinud nii koroonapandeemia tõttu kehtestatud piirangud kui ka ulatuslik kinnisvarakriis. Kuigi piirangute lõppedes eeldati endise kasvumäära taastumist, siis mõjus Hiinale negatiivselt ekspordi ja kinnisvarasektori langus. Ka Bloombergiga suhelnud majandusteadlased ütlesid, et nad on oma prognoosid allapoole toonud hinnates 2024. aasta majanduskasvuks alla viie protsendi.

Bloomberg tõi esile, et võimalikud struktuursed majanduslikud väljakutsed Hiina majanduses mõjutab ka geopoliitilist võitlust lääneriikide ja Hiina rahvavabariigi vahel.

Hiina rahvastik kahanes eelmisel aastal esimest korda 1960ndatest aastatest alates, mis on tekitanud küsimusi ka Hiina majanduse tootlikkuse osas. Sellele lisaks on Hiinal geopoliitilised pinged nii Ameerika Ühendriikide kui ka teiste lääneriikidega.

USA majandus samas on paremas seisus kui ökonomistid veel paar kuud tagasi oleks arvanud. USA kasuks räägib tugev tööturg ja sisetarbimine ning alanev inflatsioon. Bloomberg Economicsi prognoosi kohaselt kasvab USA majandus 2022 kuni 2023. aastal 1,7 protsenti. Aastaks 2050 peaks see langema vaikselt 1,5 protsendi peale.