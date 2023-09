Oluline 6. septembril kell 12.43:

- USA välisminister Antony Blinken saabus Kiievisse:

- Ukraina õhuvägi hävitas kõik Vene raketid, kuid Vene 25 ründedroonist tulistati alla 15;

- ISW: Ukraina väed edenevad Zaporižžja oblastis Robotõnest lõuna pool ja ida poole Verbove suunal;

- Venemaa ründas öösel Odessa oblastit Shahed droonidega;

- Venemaa on tõendatult kaotanud rohkem kui 12 000 ühikut sõjatehnikat;

- Ukraina rahvusliku vastupanu keskus: Vene okupatsioonivõimud rüüstavad Tokmaki sõjalise olukorra halvenedes;

- Suurbritannia keelustab Wagneri grupeeringu kui terroriorganisatsiooni;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 610 sõdurit ja 36 suurtükisüsteemi.

Kiievisse peaks tulema Armeenia peaministri abikaasa

Armeenia peaministri Nikol Pašinjani abikaasa Anna Hakobjan tuleb kolmapäeval Kiievisse, vahendas Raadio Vabadus. Hakobjan peaks Kiievis teatama Armeenia humanitaarabi paketist Ukrainale. Kolmapäeval toimub Kiievis mitmete riigipeade esileedide ja esimese härrasmeeste kohtumine. Armeenia on pikalt olnud sõjalises liidus Venemaaga.

USA välisminister Antony Blinken saabus Kiievisse

Kolmapäeval jõudis Ukraina pealinna USA välisminister Antony Blinken. Ukraina meedias teatati Blinkeni komapäevasest viisidist juba päev varem. Blinken kohtus Kiievis muuhulgas kuulsa Ukraina pommikoera Platoniga.

Meanwhile in Kyiv pic.twitter.com/98oOXkfTNi — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) September 6, 2023

Tegu on kolmanda Blinkeni visiidiga Ukrainasse alates Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist 2022. aasta veebruarist, vahendas CNN.

Blinken kohtub muuhulgas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, kes annab talle tõenäoliselt olukorras Bahmuti rindelõigul, mida Zelenski alles teisipäeval külastas.

Washingtoni esidiplomaadi visiit annab USA-le asjaga kursis olevate allikate sõnul võimaluse koordineerida seisukohti enne ÜRO Peaassamblee istungil hiljem sel kuul. Ukrainlased kavatsevad ÜRO liikmetele selgitada, et miks neid peab jätkuvalt toetama.

Blinken peaks oma Ukraina visiidi käigus teatama ligikaudu miljardi dollari suurusest täiendavast USA julgeolekuabist Ukrainale. Blinken saabus kolmapäeva hommikul Kiievisse Poolast rongiga nagu ka paljud teised kõrge profiiliga Ukraina pealinna külastajad. Sarnasel viisil reisis Kiievisse selle aasta alguses ka USA president Joe Biden.

Ukraina õhuvägi hävitas kõik Vene raketid, kuid 25 droonist 15

Vene väed ründasid öösel Ukraina 25 Shahed drooni, seitsme Kh-101/Kh555/Kh-55 õhust lastava raketi ning ühe Iskander-M ballistilise raketiga.

Kõik Vene raketid tulistati alla, kuid droonidest suutis õhutõrje hävitada 15. Droonidega rünnati Lõuna-Ukrainat, teatas õhuvägi.

Kiievis töötab Vene rakettide vastu Ukraina õhutõrje

Ukrainas oli mitmel pool kolmapäeva varahommikul õhuhäire. Pealinnas Kiievis töötab Vene rakettide vastu Ukraina õhutõrje, teatas linnapea Vitali Klitskõ. Kiievis tekis alla kukkunud raketirusude tõttu põleng.

ISW: Ukraina väed edenevad Robotõnest lõuna pool ja Verbove suunal

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) kohaselt edenevad Ukraina üksused Zaporižžja oblasti rindelõigul. Teisipäeval avaldatud videomaterjali kohaselt ründasid Vene väed Ukraina üksuseid ukrainlaste vabastatud Robotõne külast loodes ja läänes. Sellest võib tuletada ukrainlaste edenemise aladel, mis veel hiljuti olid Vene vägede kontrolli all.

Teiste videoallikate kohaselt on Ukraina sõdurid edenenud Robotõnest ida pool Verbove küla suunas ning samuti Robotõnest lõuna pool. Geolokeeritud allikate kohaselt on Ukraina üksused ka Verboves loodes, mis tähendab Ukraina üksuste edenemist mööda Vene kaitseliine.

NEW: #Ukrainian forces continued to advance in western #Zaporizhia Oblast on September 5.



Geolocated footage indicates that #Ukraine made gains northwest and south of #Robotyne as well as northwest of #Verbove. https://t.co/gZqWPgZgNO pic.twitter.com/EjxQvv3S7w — ISW (@TheStudyofWar) September 5, 2023

Venemaa teatel tulistati Brjanski oblasti kohal alla Ukraina droon

Vene kaitseministeeriumi väitel tulistas Vene õhuvägi Brjanski oblasti kohal alla Ukraina drooni, vahendas Interfax.

Venemaa ründas öösel Odessa oblastit Shahed droonidega

Vene väed ründasid teisipäeva hilisöösel Lõuna-Ukraina Odessa oblastit Shahed droonidega, teatas Ukraina õhuvägi.

Hiljem teatas Odessa sõjalise administratsiooni ülem Oleg Kiper, et Venemaa droonirünnakus Izmailile hukkus üks põllumajandusettevõtte töötaja. Rünnak kestis kokku pea kolm tundi.

Odessa oblasti läänepoolses Ismaili piirkonnas paiknevad Ukraina vilja ekspordiks olulised sadamad Doonaul, mida Venemaa on alates juuli keskpaigast pidevalt droonide ja rakettidega rünnakud.

Ukraina sõjatehnika Ukraina presidendi konvoid turvamas Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei/www.president.gov.ua

Venemaa on tõendatult kaotanud rohkem kui 12 000 ühikut sõjatehnikat

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx analüütikute hinnangul on Vene väed sõjas Ukraina vastu kaotanud nüüdseks tõendatult rohkem kui 12 000 ühikut sõjatehnikat alates 2022. aasta 24. veebruarist. Ukraina on sama arvestuse kohaselt kaotanud tõendatult rohkem kui 4300 ühikut sõjatehnikat.

#Russia is now visually confirmed to have lost more than 12.000 vehicles and pieces of heavy weaponry since it began its invasion of #Ukraine on February 24, 2022



Full list: https://t.co/QR37xcY8mq pic.twitter.com/I74Cx7Ahjs — Oryx (@oryxspioenkop) September 5, 2023

USA: kõnelused Põhja-Korea ja Venemaa vahel näitavad sanktsioonide mõju

USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani sõnul näitavad sõjatehnika tarne kõnelused Põhja-Korea ja Venemaa vahel, et sanktsioonid Venemaa vastu töötavad, vahendas CNN. Sullivan rõhutas, et USA pole siiani näinud, et Põhja-Korea oleks tarninud Venemaale suures koguses laskemoona või muud sõjatehnikat sõja pidamiseks Ukraina vastu.

Ukraina: Vene väed rüüstavad Tokmaki sõjalise olukorra halvenedes

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel on Vene väed okupeeritud Tokmaki linnas asunud rüüstama kohalikku sepistamise ja valtsimise tehast. Lisaks sellele olevat Vene okupatsioonivõimud loonud plaani teiste väärtuslike asjade rüüstamiseks Tokmakist. Plaan viiakse ellu kui sõjaline olukord Vene vägede jaoks halveneb.

Saksamaa saatis Ukrainale sillatanki ja õhutõrjemoona Gepardile

Saksa valitsus uuendas teisipäeval Ukrainale antava sõjalise abi nimekirja.

Bundeswehri ja Saksa kaitsetööstuse varudest on nüüdseks saadetud ukrainlastele 86 122 õhutõrjemürsku Gepard õhutõrjesüsteemile (varem 76 042), 11 Biber sillatanki (enne 10), 186 piirikaitsesõidukit (enne 182), 40 600 ohutusprille (enne 20 600), 44,27 miljonit padrunit tulirenvadele (varem 35,63) ja 134 592 padrunit 40mm relvastusele (varem 107 712).

Suurbritannia keelustab Wagneri grupeeringu kui terroriorganisatsiooni

Briti valitsus otsustada keelustada Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu, klassifitseerides selle terroriorganisatsiooniks. Vastava otsuse eelnõu saadetakse Briti siseministri Suella Bravermani sõnul Briti parlamendile, vahendas BBC. Organisatsiooni keelustamine võimaldab selle vara mitte ainult külmutada, vaid ka konfiskeerida. Samuti muutuks sellesse kuulumine Briti seaduste kohaselt ebaseaduslikuks.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 610 sõdurit ja 36 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 266290 (võrdlus eelmise päevaga + 610);

- tankid 4497 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 8682 (+12);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5685 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 748 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 505 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4519 (+7);

- tiibraketid 1447 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8190 (+15);

- laevad / paadid 19 (+0);

- eritehnika 852 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.