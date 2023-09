Proud Boysi eksjuht mõisteti Kapitooliumi rünnaku eest 22 aastaks vangi

USA paremäärmusliku rühmituse Proud Boys endine juht Enrique Tarrio mõisteti teisipäeval 22 aastaks vangi seoses 2021. aasta rünnakuga USA kongressihoonele, vahendas BNS.

Tegemist on seni kõige karmima karistusega selles kohtuasjas. USA justiitsministeerium samas tahtis, et mees mõistetaks 33 aastaks vangi.

"See päev murdis meie senise, võimu rahumeelse üleandmise katkematu traditsiooni," ütles ringkonnakohtunik Timothy Kelly riigi pealinnas pea neli tundi kestnud kohtuistungil.

2021. aasta 6. jaanuaril hõivasid ametist lahkuva presidendi Donald Trumpi toetajad USA Kongressi hoone Kapitooliumil, et takistada valimised kaotanud Trumpi võimuvahetust.

The Times juhtis tähelepanu, et Kapitooliumi rünnaku tõttu hukkus üks protestija ja veel viis politseinikku. Politseinikest neli tegid peale Kapitooliumi rünnakut enesetapu. Kapitooliumi rünnaku tõttu võeti vahi alla sajad rünnakus osalenud protestijad. Rünnakus said sajad inimesed viga, sh rohkem kui 150 politseinikku.

Proud Boys tõusis USA-s avalikkuse tähelepanu alla Donald Trumpi presidendiaja jooksul ning nad said tuntuks kokkupõrgetes vasakpoolsete protestijatega.

Trump ütles 2020. aastal debatis Joe Bideniga, et nad võiksid tagasi tõmbuda ja valmis olla (algses sõnastuses stand back and stand by). Süüdistajate sõnul nägid Proud Boys organisatsiooni liikmed endeid kui Trumpi armee võitlejad ning olid valmis sõdima takistamaks Joe Bideni ametisse saamist.

Mais mõisteti paremäärmusliku rühmituse Oath Keepers asutaja Stewart Rhodes sama asja eest 18 aastaks vangi.

Prokurörid olid taotlenud Tarriole, kes ei viibinud rünnakupäeval Washingtonis, kuid kes väidetavalt juhtis Proud Boysi liikmete militaarstiilis kallaletungi Kapitooliumile, 33-aastast karistust. 39-aastane Tarrio ja mitmed teised Proud Boysi liikmed mõisteti mais süüdi mässu vandenõus katse eest peatada demokraat Joe Bideni valimisvõidu kinnitamine Kongressis.

Proud Boysi liikmed 32-aastane Ethan Nordean ja 39-aastane Joe Biggs said eelmisel nädalal vastavalt 18-aastase ja 17-aastase vanglakaristuse.