Bulgaarias, Kreekas ja Türgis on ulatuslikud üleujutused

Septembri alguses on üleujutused Bulgaarias, Kreekas, Türgis ja Hispaanias. Bulgaarias on ujutuste tõttu hukkunud vähemalt kaks inimest, Kreekas üks ja Hispaanias kolm.

Bulgaarias on üleujutuste tõttu hukkunud vähemalt kaks inimest, riigi peaministri sõnul on veel mitu inimest kadunud. Bulgaarias on üleujutuste tõttu kehtestatud eriolukord, vahendas Reuters.

Paduvihm on Musta mere piirkonnas tekitanud tulvasid. Bulgaaria meteoroloogia instituudi teatel sadas Kosti külas öö jooksul 311 millimeetrit vett, mis on neljakordne tavakuu norm. Mitmed jõed on üle kallaste tõusnud, purustades sildu ja lõhkudes teid.

Rekordhulk vihma on alla sadanud ka Türgis ja Kreekas, kus on samuti suured üleujutused. Kolmapäeva hommikul oli Türgis Istanbulis mitmed tänavad üle ujutatud. Kohalike võimude teatel hukkus vähemalt kaks inimest. Kreekas järgnevad üleujutused suvistele metsatulekahjudele, vahendas Reuters.

Kreekas on seni teada ühe mehe hukkumine üleujutuste tõttu. Samas 2017. aastal hukkus Kreekas üleujutustes tervelt 25 inimest ning sajad kaotasid oma kodu.

One of Greece's most iconic mountain resorts, Makrynitsa, devastated by storm Daniel a few hours ago. Houses literally tumbling down the hill. Dead and missing reported #ClimateCrisis #ClimateEmergency pic.twitter.com/N2aFCamrP6 — George Tsakraklides (@99blackbaloons) September 5, 2023

Eraldiseisvalt on üleujutused ka Vahemere teises osas asuvas Hispaanias, kus on seni teadaolevalt hukkunud kolm inimest. Madridi lähistel olid nädala alguses üleujutuste tõttu suletud mitmed teed.