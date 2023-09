Eesti Energia viis 700 töötajat Elektrilevi alla tagasi

2020. aastal viis Elektrilevi viidi 670 toonast Elektrilevi töötajat Enefit Connecti alla tööle ning Elektrilevi palgale jäi ligikaudu 30 töötajat.

Nüüd teatas Elektrilevi, et 2024. aasta algusest hakkavad ettevõtte struktuuri taas kuuluma kõik elektrivõrgu juhtimise ja haldusega seotud tegevused ja klienditeenindus ehk mõne aasta eest Enefit Connecti alla suunatud teenused.

Seega töötab tulevast aastast Elektrilevis taas üle 700 inimese.

Valitsuse koalitsioonilepe näeb ette Elektrilevi Eesti Energiast eraldamise. Ettevõtte eraldamine on arutluse all olnud juba ligi kümme aastat, mil seda soovitas toonane riigikogu majanduskomisjoni liige Kaja Kallas. 2021. aastal tegi selleks põhimõttelise otsuse ka valitsus, kuid Eesti Energia omanikuootustesse see toona ei jõudnud.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles ülemöödunud nädalal, et kontserni sees eraldamine käib ning Elektrilevi töötajate tagasi viimine on sellest üks osa.

"Ehk protsess mis paar aastat tagasi sai alguse, kui Elektrilevi muutus sisuliselt sõltuvamaks Eesti Energiast, seda sisemist protsessi pööratakse tagasi ja saab aasta alguseks tehtud," ütles Võrklaev. Millal reaalselt ettevõtted eraldatakse ning kas Elektrilevist võiks saada börsiettevõtte, on veel kaalumisel.

Eesti Energia kontserni juht Andrus Durejko sõnul viib Elektrilevi suurima võrguettevõttena elektri pea kõikidesse kodudesse, mistõttu on oluline, et strateegiliselt oluliste tegevusalade toetusfunktsioonid oleksid ühes ettevõttes.

"Elektrilevi, olles sõltumatu võrguettevõte oma juhatuse ja nõukoguga, kuulub ka peale muudatust Eesti Energia kontserni," lisas Durejko.

Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härmi sõnul on Eesti Energia viimased kaks ja pool aastat Elektrilevi tegevust ja efektiivsust analüüsinud. "Analüüsi käigus jõudsime tulemusele, et kaks ja pool aastat tagasi tehtud muudatus, millest loodeti sünergiat ja efektiivsust, ei ole täielikult realiseerunud. Elektrilevi ja Enefit Connecti strateegilised suunad on tänaseks siiski piisavalt erinevad sünergia tekkimiseks ning kuna muudatus ei toonud ka oodatud kulude kokkuhoidu, siis otsustati Elektrilevisse tuua tagasi pea kõik toetavad funktsioonid."

Härmi sõnul on järgmise kolme aasta fookus Elektrilevis leida taristuinvesteeringute kõrvale ka teisi kulutõhusaid alternatiive.

Eesti Energia kontserni kuuluvad Enefit Connect, Enefit Green, Elektrilevi, Enefit Power, Narva Soojusvõrk ja Enefit Solutions.