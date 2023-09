Eritrea väed tapsid ja vägistasid Tigray provintsis ka peale rahu sõlmimist

Etioopia keskvalitsusega liidus olnud Eritrea väed viisid Tigray provintsis läbi mitmeid sõjakuritegusid, kirjutas Amnesty International hiljutises raportis.

Muuhulgas tegelesid Eritrea sõdurid tunnistajate sõnul rüüstamise, inimeste seadusevastase kinnipidamise ja naiste vägistamisega. Tigray võimude hinnangul vägistati provintsis sõja käigus vähemalt 120 000 naist, vahendas Le Monde.

Etioopia keskvalitsus sõlmis 2022. aasta novembri alguses Tigray rahvavabadustusrindega rahuleppe, mis lõpetas kaks aastat kestnud kodusõja.

Amnesty tõi oma raportis esile, et sõjakuriteod, sh vägistamised ja tapmised jätkusid Tigrays ka peale rahuleppe sõlmimist. Amnesty rõhutas, et tegu oli sõjalise konfliktiga, mille käigus oleksid vaenupooled pidanud arvestama rahvusvahelise humanitaarõigusega.

Our new report found that Eritrean soldiers continued to commit rape, sexual violence, extrajudicial executions and pillage in Tigray for at least 3 months after the peace agreement was signed.



The survivors we spoke to are demanding justice https://t.co/QRqRajYPDu