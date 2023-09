Euroopa raudteehiiglased võitlevad USA turu pärast

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Prantsuse firma Alstom ja Saksa ettevõtte Siemens võitlevad USA turu pärast. Mõlemad konglomeraadid üritavad kanda kinnitada USA kiirraudtee turul ja tahavad varustada kohalikke firmasid rongidega.

Siemens ja Alstom teevad lobitööd kongressis ja Joe Bideni administratsioonis. Firmad tahavad tarnida ronge Brightline Westile. See on eraomanduses olev firma, mille eesmärk on ühendada Los Angeles Las Vegasega, vahendas The Wall Street Journal.

Brightline loodab USA võimudelt saada ligi neli miljardit dollarit, et saaks siis alustada rongiliini ehitamist. Liin peaks valmis saama 2028. aastaks, siis toimuvad Los Angeleses olümpiamängud. Sellest saaks siis esimene kiirliin USA-s, kus reisirong sõidaks kiiremini kui 300 km/h. See võib riigis kaasa tuua investeeringute laine raudteetaristusse ning Siemens ja Alstom on seda juba aastakümneid oodanud.

"Ma arvan, et see on millegi algus. See on märk sellest, et sellest saab uus viis inimeste transportimiseks," ütles Alstomi Ameerika haru juht Michael Keroulle.

Brightline'i jaoks on riigipoolne rahastus tähtis, kuna suudab ise kiirliini ehitamiseks koguda 70 protsenti vajaminevast rahast.

Kiirraudteega seotud tööstusharu on viimaste aastakümnete jooksul pidevalt kasvanud Lääne-Euroopas, Jaapanis ja Hiinas. Firmad loodavad, et taristuseaduse tõttu saab kiirraudteesektor jalad alla ka USA-s.

Bideni administratsioon tahab suurendada investeeringuid USA-s tegutsevatesse tööstusettevõtetesse. Washington ärgitab seetõttu sisetootmise suurendamiseks ostma rohkem kodumaist toodangut.

Senati demokraatide liider Chuck Schumer on pikaaegne Alstomi toetaja. Firma tegutseb Schumeri koduosariigis New Yorgis. Schumeri nõunikud teevad nüüd Washingtonis lobitööd ja kiidavad, et Alstomil on tugev USA tarneahel. Siemensi juhid leiavad, et mõlemad firmad peavad tehnoloogiat importima.

Siemensi tippjuht Armin Kick ütles, et firma toetab USA tööstuse arendamist, kuid praegu pole kohalik turg piisavalt arenenud.

Vaidlusi tekitab veel tööjõu küsimus. Alstomi Ney Yorgis asuva tehase töötajad on liitunud ametiühinguga. Siemensi California osariigis asuva tehase töötajad seda teinud pole. Biden on varem öelnud, et ametiühingute toetamine on tema administratsiooni jaoks oluline teema. Siemens on samas öelnud, et firmal on mitmeid tehaseid, kus töötajad on ametiühingutega liitunud ja California tehas ei hakka Brightline'i jaoks seadmeid tootma.

Siemens ja Alstom on ka Euroopas ägedad konkurendid. Firmad plaanisid siiski mõni aastat tagasi oma raudteeärid ühendada. Euroopa Komisjon keelas ühinemise, kuna tahtis kaitsta konkurentsi Euroopa Liidu raudteesektoris.