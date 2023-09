Viilma ei näe Tammsalul tagasiteed Jaani koguduse õpetajaks

Jaan Tammsalu on Eesti üks tuntumaid usutegelasi. Kuressaares sündinud noormees õppis algul Tallinna Ehitus- ja mehaanikatehnikumis, aga avastas sõjaväes olles huvi religiooni vastu ja astus 25-aastasena Usuteaduste Instituuti ning ordineeriti kaks aastat hiljem. Kuni 1992. aastani teenis Tammsalu kodusaarel erinevaid kogudusi, seejärel oli tosinkond aastat kirikuõpetaja ja praost Viljandis, kuni 2004. aastal määrati ta Tallinna Jaani koguduse õpetajaks ja hiljem ka praostiks. Pealinna keskväljakul asuv kirik sai tema käe all mitte ainult uue kuue, vaid ka koguduse liikmete arv paisus nagu pärmi peal. Tammsalu esines alatihti nii arvamusliidrina meedias kui viis läbi teenistusi olulistel tähtpäevadel.

Vähesed võtsid aga jutuks, et Tammsalu eraelus kordus samal ajal teatav muster. Teema on valus ja kohati seebiooperlik, seetõttu käime siinkohal üle ainult põhifaktid. Tammsalu esimene abikaasa ja tänaseks täiskasvanud tütarde ema oli Kuressaares koguduse töötaja. Esimese abielu kõrvalt tekkis mehel suhe teise naisega, kes samuti töötas mõnda aega koguduse palgal. Tammsalu lahutas ja kolis uue naisega Viljandisse, kuid aastate jooksul tekkisid kõrvalsuhted, mistõttu naisega number kaks ta lahutas, abiellus uuesti ja lahutas jälle. Seejuures teist korda pani nad paari Urmas Viilma. Kolmandagi abikaasa leidis Jaan Tammsalu kirikuõdede hulgast ja viis altari ette 2013. Suhtele sai taas saatuslikuks, kui Tammsalu armus koguduse organisti, kuid ei kiirustanud eelmist abielu lahutama. Kokkuvõttes kogunes Eesti luteri kiriku ühe esinäo pea kohale nii palju süsi, et peapiiskop Viilma ja kirikuvalitsus ei saanud seda ignoreerida.

Viilma sõnul nõudis seekord jõulisemat reageerimist asjaolu, et Tammsalu kui avaliku elu tegelase tõttu on juhtum ka kirikule rohkem avalikkuse tähelepanu tõmmanud.

"Antud juhul me ikkagi saame rääkida olukorrast, kus on tegemist olnud paralleelsuhete ja paralleelse eluga, mis ei ole kohe kindlasti moraalselt vaimulikule lubatud," ütles Viilma.

Ehkki ametlik põhjus on truudusetus, tuleb tõe nimel öelda, et Tammsalu valikud on tekitanud ka varem kiriku juhtkonnas poleemikat: alustades sellest, et ta liitus vabamüürlastega ja lõpetades sellega, et käis Hundisilma talu õnnistamas ja halbu vaime välja ajamas ka pärast seda, kui kaitsepolitsei 2015. aasta sügisel Savisaare kodu korruptsiooni kahtluse tõttu läbi otsis.

Tänavu mais leppisid Viilma ja Tammsalu kokku, et viimane taandab end ajutiselt Jaani koguduse õpetaja kohalt, parandab meelt ja lahutab abielu. Kui algul viitas Tammsalu kogudusele teada andes tervislikele põhjustele, siis juunis tegi Õhtuleht abielurikkumise ja topeltelu avalikuks. Et Tammsalu ei saanud talle antud tärminiks abielu lahutatud, otsustas kirikuvalitsus 29. augustil, et mees määratakse vikaarvaimulikuks ehk ta kaotab koguduse, kuid võib preestrirüüd edasi kanda ja teha vaimulikutööd, kui see on kooskõlastatud praost Jaak Ausiga. Viilma sõnul on taas mõne koguduse vaimulikuks saamise eeldus, et ta ajab oma isikliku elu korda.

"Jaan Tammsalut on karistatud ehk siis tema vabastamine Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohalt on olnud temale karistus. Ka kirikus kehtib printsiip, et inimest ei karistata sama teo eest mitu korda, mis tähendab seda, et kui ta nüüd oma karistuse on kätte saanud, siis ta põhimõtteliselt on vaba teenimaks mujal kogudust," selgitas Viilma.

Tammsalu tunnistas "Pealtnägijale", et ei ole suutnud oma abielusid hoida, oma naisi hoida sellisel viisil, et elu nendega oleks olnud edasi elamist väärt. Küsimusele, mis tema kireva eraelu taga on, et sellised asjad juhtuvad, tal vastust ei ole.

"Igaüks on eraldi elud, eraldi probleemid, eraldi küsimused, miks minuga on nõnda juhtunud. Ma olen lihtsalt öelnud – paljude jaoks ehk liiga lihtsalt – ma olen liiga palju elanud väljapoole, kirikule, kogudustele, kirikute remontidele ja kõigele sellele. Mul on liiga vähe olnud aega oma isikliku elu elamiseks, oma perekonnaelu elamiseks, panustamiseks abielusse ja see on mulle kätte maksnud," kommenteeris vaimulik.

"Need asjad on läinud käest ära, neid asju pole olnud võimalik parandada ja siis on tekkinud lootus, et äkki ma saan hakkama, äkki ma saan järgmine kord hakkama."

Ajakirjaniku tõdemusele, et usumees ise peaks justkui olema see moraalne majakas, kelle poole noored inimesed, kes abielluvad, vaatavad ja kelle pealt nad eeskuju võtavad, vastas Tammsalu: "Ka parimad meie hulgast ei suuda kõiges olla ideaalsed, me ei suuda olla majakad kõikidele laevadele ja kõikides suundades, lihtsalt ei ole võimalik, lihtsalt ühes hetkes mõnes asjas jaks lõppeb."

Tammsalu kinnitab, et on püüdnud näidata teed. "Ja vahel ohkan ja ütlen: "Mina ei ole jaksanud minna! Ma ei ole suutnud sellega hakkama saada, aga püüdke teie!! Tehke teie veidikene paremini! Ma ei suuda kõiges! Tõesti ma ei suuda - andke mulle andeks!""

Põhjuseks, miks lahutus viimasest abikaasast nii kaua aega võtab, tõi Tammsalu, et teine pool ei ole tahtnud sellest rääkida ja on palunud end mitte survestada. "Ma ei taha õnnetut inimest survestada, ma ei taha peale käia sellise asjaga, ma loodan, et äkki... Aga siis ma saan aru, et sellest, kas ma olen lahutatud või mitte, sõltub otsus, mis minu üle tehakse. Ja siis ma annan asja sisse sellises vormis, millega ma ei oleks tahtnud elu sees anda seda sisse ehk siis kohtulik lahutus."

Viilma möönis, et kui Tammsalu ühel päeval nelja kuu pärast on ametlikult lahutatud ja astub uuesti abiellu, siis ta teoreetiliselt võib kandideerida ka Jaani koguduse õpetaja kohale.

"Aga kandideerimine ei tähenda veel selle ametikoha saamist, sest meie kirikuseadustikus on see sätestatud nõnda, et kandideerimise avaldused esitatakse peapiiskopile ja peapiiskop annab kandideerimise loa. Ma võin küll täna kinnitada, et minu kogu tänase tunnetuse ja teadmise pinnalt, et kui selline olukord peaks tekkima, siis ma ei annaks Jaan Tammsalule luba kandideerida uuesti Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohale," ütles Viilma.

Tammsalu vastas Viilma resoluutsusele järgmiselt: "Seesama peapiiskop, kes on praegu kirikut juhtimas, on siinsamas kirikus, mõned aastad tagasi Loodud Sõna õhtul küsinud inimestelt, et kas teate, mis sarnasus on inimesel ja kärbsel? Mitte keegi ei teadnud, ma ka ei teadnud, ootasin põnevusega. Ja siis ta ütles, et mõlemat on võimalik ajalehega maha lüüa. Ma olen see kolm kuud nüüd püüdnud üles ärgata... Ma olin Muhus ühes maamajas, lõin ka ühe kärbse maha. Reo, paari minuti pärast soputas tiibu ja lendas minema ja tuli öösel mind kiusama. Nii et kõiki kärbseid ka ei ole võimalik maha lüüa ajalehega. Mõned on visad."

Tammsalu kahetseb, et tema suhted lähedastega on selliselt läinud ning see mõjutab ka koguduse liikmeid. "Ma kahetsen, et ma olen teinud haiget oma kõrval olnud inimestele ja segadusse ajanud kogudust ja paljusid inimesi. Oi, kuidas ma oleksin tahtnud, kui ma tagasi vaatan, elada algusest lõpuni ühe inimesega koos. Oi, kuidas ma kadestan neid, kes on suutelised seda tegema ka tohutu töö kõrvalt ja nii edasi, kes ei pea midagi vabanduseks tooma, vaid... Oi, kuidas ma imetlen neid inimesi."