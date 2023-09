Vestager kandideerib EIB juhiks ning EL sai ajutise konkurentsivoliniku

Reynders on praegu EL-i õigusvolinik ning sarnaselt Vestageriga kuulub ta Euroopa Parlamendi Uueneva Euroopa (Renew Europe) fraktsiooni. Konkurentsivolinik peab Euroopas heaks kiitma firmade ühinemised ning kontrollib riigiabi andmist.

"Jätkan EL-i konkurentsipoliitika jõustamise tagamist. Soovin Vestagerile edu EIP-sse kandideerimisel," kirjutas Reynders sotsiaalmeedias.

Reynders on mänginud tähtsat rolli EL-i ja Poola vahelistes erimeelsustes. Ta on varem lubanud kasutada kõiki vahendeid, et tagada Poolas Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkus.

Vestager võtab nüüd komisjonist palgata puhkuse. Ta saab naasta oma vanale ametikohale, kui teda ei valita EIB juhiks, vahendas Financial Times.

EIB on Euroopa Liidu pank ning maailma suurim mitmepoolne laenuandja. EIB rahastab Euroopa Liidu projekte, mis aitavad saavutada tema eesmärke nii bloki sees kui väljas. EIB juhi kinnitavad ametisse panga aktsionärid ehk 27 EL-i liikmesriiki.

Praeguse EIB juhi Werner Hoyeri ametiaeg saab läbi detsembris. Vestageri kandidatuuri esitas Taani valitsus. Samale kohale kandideerib veel ka Hispaania majandusminister Nadia Calvino. Meedia teatel toetab Calvino kandidatuuri ka Prantsusmaa. EL-i rahandusministrid lepivad uues juhis kokku järgmisel kohtumisel Hispaanias, mis toimub septembri lõpus.

Hiljuti astus ametist tagasi veel üks komisjoni asepresident. Frans Timmermans vastutas Euroopa rohepöörde eest, kuid kandideerib novembris Hollandi peaministriks. Ajaleht Financial Times kirjutab, et uueks kliimavolinikuks saab Hollandi endine välisminister Wopke Hoekstra. Ta on töötanud varem ka naftafirmas Shell.