Pakistani piirivalve ja Taliban pidasid maha tulevahetuse

Pakistanis asuva Torkhami linna ametnik Nasrullah Khan ei selgitanud, miks puhkes tulevahetus. Nasrullah Khan ütles, et Pakistani võimud suhtlevad oma Afganistani kolleegidega, et pingeid leevendada.

Talibani kontrollitud Afganistani siseministeeriumi pressiesindaja Abdul Mateen Qani kinnitas Afganistani ja Pakistani vägede kokkupõrget. Ta ütles, et mõlema poole ametnikud üritavad välja selgitada, mis kokkupõrke põhjustas, vahendas AP.

Pakistani võimud teatasid, et kümned veoautod ootavad mõlemal pool piiri Torkhami piiripunkti taasavamist. Tegemist on Pakistani jaoks tähtsa kaubateega Kesk-Aasia riikidesse.

Hiljuti teatas Pakistani ajutine peaminister Anwaar-ul-Haq Kakar, et ameeriklaste poolt mahajäetud sõjavarustus on jõudnud Pakistanis tegutsevate Talibani võitlejate kätte. Pakistani Taliban on viimaste kuude jooksul suurendanud rünnakuid Pakistani julgeolekujõudude vastu. Tegemist on iseseisva rühmitusega, kuid seda toetab Afganistanis tegutsev Taliban.

USA väed lahkusid Afganistanist 2021. aastal ning Taliban vallutas siis šokeeriva kergusega Kabuli ning sellega oli 20 aastat kestnud USA juhitud sõjaline sekkumine lõppenud. Maailma vallutasid siis kaadrid tuhandetest afgaanidest, kes üritasid riigist otsekohe lahkuda.

Sõda Ukrainas on tõmmanud endale kogu tähelepanu, mis on andnud Talibanile võimaluse suurema kriitikata vaikselt oma asja ajada.