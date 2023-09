ERR Kostjantõnivka turul: raketirünnak tappis rahumeelseid elanikke

Raketirünnakus Ida-Ukraina linna Kostjantõnivka turu pihta sai surma vähemalt 17 inimest: hukkunute hulgas on ka üks laps ja vigastada on saanud 20 inimest. Linn asub Donetski oblastis rindejoone lähedal.

Mitmeid kordi ostsime operaator Kristjan Svirgsdeniga endale Kostjantõnivka turult süüa. Enam ilmselt ei osta, kolmapäeval kukkus sinna rakett. Surma sai vähemalt 17 inimest, sealhulgas üks laps.

"Kahjuks arv võib kasvada. Me ootame järgmise hommikuni, sest kogemus näitab, et inimesed võivad pöörduda meditsiinilise abi järele alles hiljem. Nagu näete, töötavad siin hetkel päästjad ja politseinikud. Kahjuks on Donetski oblastis tüüpiline, et sõda röövib tsiviilelanike elusid. Näete ju isegi, et siin lähedal ei ole mitte ühtki sõjaväeobjekti. Saate sellest ise järeldusi teha," rääkis Donetski oblasti administratsiooni esindaja Tetiana Ignatšenko.

"Kukkus just sinna, kus oli hästi palju rahvast. Peamiselt tavalised inimesed. See on ju turg, siin töötavad tavalised inimesed," ütles Natalia.

Nataljal vedas, ta sai haavata ainult kätte. Julial, kes müüs turul oma kraami tema kõrval, ei vedanud nii palju – ta sai haavata silma. Julia ema Liubov tuli kokku korjama temast maha jäänud asju.

"Mulle helistati ja ma tulin siia. Vaat seal on tema asjad, tema vesi, siin on tema prillid. Need lendasid tal peast ära," lausus Liubov.

Tegemist on väikese turuga väikeses linnas. Seal tunnevad kõik üksteist – nii müüjad kui ka ostjad.

"Nad tapsid mu sõbranna, kes müüs seal lilli, orhideesid. Nad tapsid mu sõbranna!" ahastas Natalia.