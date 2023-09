Oluline 7. septembril kell 18.47:

- Stoltenberg: Vene drooni rusude kukkumine Rumeenia pinnale ei tundu tahtlik;

- Venemaa öises droonirünnakus Odessale sai kahjustada sadamataristu;

- Öösel toimusid Doni äärses Rostovis mitmed tugevad plahvatused Lõuna sõjaväeringkonna staabi lähistel;

- Okupeeritud Donetski oblasti elanikele näidatakse Vene televisiooni, kuid selles puuduvad tõenäoliselt kohalikud uudised;

- Macron: Vene lipule pole Pariisi olümpiamängudel kohta;

- Venemaa teatel tulistati alla mitu Moskvat rünnanud drooni;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 610 sõdurit ja 37 suurtükisüsteemi.

Ukrainlased teatasid edusammudest lõunarindel

Telekanal CNN kirjutab, et Ukraina sõjaväelased teatasid edusammudest lõunarindel. Sõdurite Telegrami kanalite kohaselt teevad Ukraina väed väikseid edusamme Novoprokopivka ja Verbove suunal.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Robotõne, Verbove ja Novoprokopivka ümbruses käivad ägedad lahingud. Ukraina sõjaväelased teatasid Telegramis, et Ukraina vallutas Novoprokopivka ümbruses mitu Venemaa kaitsepositsiooni. Sõjaväelased teatasid, et üritavad vallutada asula läheduses olevaid kõrgendikke. See piirkond asub Robotõne kolm kilomeetrit lõuna pool.

"Ukraina maksis Robotõne vallutamise eest kõrget hinda. Kuid selle asula vabastamine avab tee Tokmaki suunas. Siis on tee Aasovi mere suunas avatud," kirjutas sotsiaalmeedias üks Ukraina armee ohvitser.

Stoltenberg: Vene drooni rusude kukkumine Rumeenia pinnale ei tundu tahtlik

NATO kaitsealliansi peasekretär Jens Stoltenberg ütles kolmapäeval, et miski ei viita Venemaa tahtlikule rünnakule Rumeenia vastu, vahendas Reuters.

Rumeenia tunnistas hiljuti, et Vene droonirusud kukkusid ka Rumeenia pinnale. Vene väed on droonidega korduvalt rünnanud Ukraina sadamarajatisi Doonau jõel Izmaili piirkonnas. Teisel pool jõge asub Rumeenia, mis on alates 2004. aastast NATO liige.

Stoltenbergi sõnul Ukraina vastupealetung edeneb

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul Ukraina vastupealetung edeneb, Venemaa kaitsest on suudetud läbi murda.

Euroopa Parlamendi ees esinenud Stoltenbergi sõnul liigub vastupealetung järk-järgult, lahingud on ägedad ja võitlus raske, kuid kõik see tõestab ka alliansi toetuse tähtsust. Venelaste miiniväljade tõttu on ukrainlased sunnitud tegema väiksemaid jalaväe-rünnakuid ning loobuma suurematest rünnakutest laiematel rindelõikudel. Vastupealetung ei ole osutunud nii kiireks ja võimsaks, kui suve algul loodeti.

Stoltenberg ütles siiski, et ukrainlased on suutnud läbi murda Vene kaitseliinist ja nad liiguvad edasi.

Pariis: Prantsusmaa annab Ukrainale 150 drooni

Ukraina saab Prantsuse firmalt Delair 150 drooni, teatas Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu.

Kaitseminister Rustem Umerov lubas, et Ukraina saab kogu vaenlase käes oleva ala tagasi

"Lugupeetud kolleegid, see on suurim au saada Ukraina kaitseministriks meie riigi jaoks kõige ajaloolisemal ajal. Olen presidendile selle usalduse eest tänulik. Ukraina saab tagasi selle, mis on meie oma ja seekord tuleb iga meeter ja sentimeeter meie maast tagasi Ukraina lipu alla," teatas Umerov.

Vene väed tabasid Zaporižžja oblastit

Zaporižžja oblasti oblasti sõjalise administratsiooni ülem Juri Malaško teatas, et Vene väed tabasid Zaporižžjat. Esialgsetel andmetel tehti rünnak ballistiliste rakettidega.

Venemaa öises droonirünnakus Odessale sai kahjustada sadamataristu

Vene väed ründasid öösel Odessa oblasti Izmaili piirkonda droonidega, teatas oblasti kuberner Oleg Kiper. Droonirünnak kestis kokku kolm tundi ning see on juba neljas rünnak Izmaili vastu viimase viie päeva jooksul. Rünnakus sai kahjustada sadamataristu, viljahoidla ja administratiivjuht.

Ukraina peastaabi teatel saavutasid ukrainlased edu Bahmutist lõunas

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt jätkavad Ukraina üksused rünnakut Melitopoli suunal, jätkates samm-sammult okupeeritud alade vabastamisega. Bahmutist lõuna poole olevat ukrainlased suutnud hõivata Vene vägede positsioone.

Peastaabi teatel ründasid Vene väed Ukrainat öösel Shahed droonidega ning selle rünnaku tagajärgi tehakse veel selgeks.

Öösel toimusid Doni äärses Rostovis tugevad plahvatused

Rostovi oblasti kuberneri Vasõl Golubev väitel tulistas Vene õhutõrje kell kolm öösel Vene aja järgi alla kaks Doni-äärset Rostovit rünnanud drooni. Üks olevat alla kukkunud linnas eemal Rostovi lääneosas ning teine linna keskel Pušinskaja tänaval.

Samas sotsiaalmeedias levib video tugevast plahvatusest Vene Lõuna sõjaväeringkonna staabi lähistel, vahendas Baza. Mash teatas, et plahvatusi toimus mitu.

The headquarters of Russia's Southern Military District in Rostov — the nerve center of the Russian war against Ukraine and a compound briefly seized by Wagner in June — rocked by powerful explosions. pic.twitter.com/HCQJy45B5u — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 7, 2023

Sama staabihoone hõivasid Prigožini juhitud Wagneri mässu ajal juunis Wagneri võitlejad. Doni äärses Rostovis koordineeritakse ka Venemaa sõda Ukraina vastu. Linn asub lähedal Ukraina piirile.

The aftermath of an explosion in Rostov. Rostov Governor Vasily Golubev claims that Russian ADs intercepted two UAVs over the city pic.twitter.com/VSeklazjJA — Giorgi Revishvili (@revishvilig) September 7, 2023

Okupeeritud Donetski oblasti elanikele näidatakse Vene televisiooni

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuses sõjaülevaates toodi esile, et ülevenemaaline riigitelevisiooni ja raadio ringhäälingu ettevõte (VGTRK) avas Donetski linnas oma haru ning asus rahvusvaheliselt tunnustamata Donetski Rahvavabariigi piires Vene televisiooni näitama.

Kohaliku meedia teatel on näha ka Vene Rossija 1 telekanal. Televisioon on osa Venemaa jõupingutustest tugevdada oma kontrolli piirkonna üle.

Ukrainas paiknevad venekeelsed tele- ja raadiojaamad olid nüüdseks annekteeritud aladel enne 2014. aasta sõda vabalt saadaval.

Peale Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi on üleukrainalised teenusepakkujad jätkanud venekeelse kohaliku sisu pakkumist. Britid tõid esile, et kuigi Donetski libavabariigi võimud näitavad Vene televisiooni, siis ei kaasne sellega kohaliku tasandi uudised.

VGTRK on üritanud Donetskis tööd alustada juba aasta aega, kuid neil oli raskusi kohalike tehnikute leidmisega. Nüüdseks on need inimesed tõenäoliselt leitud Krimmist, Luhanski oblastist ja mujalt.

Kuigi Ukraina meediakanalid on okupeeritud aladel blokeeritud, siis on need siiski läbi interneti kättesaadavad.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/AyUtLsLVk0



#StandWithUkraine pic.twitter.com/U3aSp1ebbW — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 7, 2023

Moskvat tabas taas droonirünnak

Moskva linnapea teatas neljapäeva varahommikul taaskord droonirünnakust riigi pealinna vastu. Sobjanini väitel tulistati droon alla paarkümmend kilomeetrit enne Moskvani jõudmist. Droon tulistati alla Žukovskõ rahvusvahelise lennujaama lähistel, vahendas Mash.

Brjanski oblastis tulistati alla Ukraina droon

Brjanski oblasti kuberneri Aleksander Bogomazi väitel tulistati hävitati oblasti kohal Ukraina droon

Macron: Vene lipule pole Pariisi olümpiamängudel kohta

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles intervjuus Prantsuse spordilehele L'Équipe, et Vene lipule pole Pariisi olümpiamängudel kohta. Macroni sõnul eksisteerib selle osas konsensus, kuna Vene väed sooritavad sõjakuritegusid ja küüditavad lapsi. Pariisi olümpiamängud toimuvad 2024. aastal.

Rahvusvaheline olümpiakomitee soovitas kevadel, et Vene ja Valgevene atleedid võiksid osaleda spordivõistlustel neutraalse lipu all.

Kuleba peale kõnelusi Blinkeniga: ATACMS rakettide saamine on veel laual

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles peale kõnelusi USA välisministri Antony Blinkeniga, et ta tõstatas ka USA päritolu ATACMS pikamaa rakettide Ukrainale tarnimise küsimuse, vahendas Evropeiska Pravda. Kuleba sõnul on tal hea meel, et see valik on veel laual.

ISW: Venemaa ei suuda tööta piisavalt rakette

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) nendib värskes Ukrainas toimuva sõja ülevaates, et Vene kaitsetööstus on raskustes ega suuda toota vajalikul määral rakette ega ka põhilist lahinguvarustust.

Seda kinnitavad ISW teatel nii Vene kui ka Ukraina allikad. ISW viitab sealjuures Vene sõjaväeluure GRU esindajale Andri Jusivole, kelle sõnul suudab Venemaa toota vaid kümneid Kalibr rakette ja veel vähem ballistilisi Iskander rakette. Sellest aga ei piisa, et täita vene vägede laod sõjaeelsel tasemel.

Jusov nentis, et sanktsioonid on tekitanud raskusi tipptehnoloogia saamisel. ISW andmetel on Vene kaitsetööstuse raskusi isegi sõidukite kummide valmistamisega.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 610 sõdurit ja 37 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 266900 (võrdlus eelmise päevaga + 610);

- tankid 4506 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 8703 (+21);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5722 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 753 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 506 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 4541 (+22);

- tiibraketid 1455 (+8);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8217 (+27);

- laevad / paadid 19 (+0);

- eritehnika 859 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.