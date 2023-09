Venemaa: üle saja Vene sportlase vahetas kodakondsust

Venemaa teatel on 55 olümpiasportlast vahetanud oma kodakondsust ning kokku on seda teinud üle saja sportlase.

Vene spordiministeeriumi teatel on rohkem kui sada Vene sportlast vahetanud kodakondsuse ning liitunud mõne välisriigi sporditiimiga. Nendest 55 on olümpiasportlased, vahendas TASS.

Samas Vene opositsiooniline väljaanne Holod luges avalike allikate alusel juulis kokku, et kodakondsuse kavatsevad vahetada või on juba vahetanud 204 Vene sportlast. Nendest tervelt 141 on malemängijad. Samas hoiatas Holod, et see suur arv tuleneb ka asjaolust, et Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) andmebaas katab ära ka riigivahetused ning seda on kerge tuvastada.

Vene asespordiminister Aleksei Morozov ütles, et on olemas ka pretsedente, mille kohaselt peab sportlane tema treenimisele kuluva summa tagastava. Morozov ütles lisaks, et kodakondsuse vahetamise küsimuses ei käitu mõned välisriigid korrektselt.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee soovitas 2022. aasta veebruaris, et rahvusvahelised spordiliidud ei lubaks Vene ja Valgevene sportlastel spordivõistlustel osaleda tulenevalt Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist Ukrainale.

2023. aasta märtsis pakkus olümpiakomitee välja, et Vene ja Valgevene sportlased võiksid osaleda võistlustel neutraalset sportlastena. Selgi juhul lubataks võistlustele ainult need sportlased, kes avalikult pole toetanud Venemaa sõda Ukraina vastu või ei ole seotud Vene relvajõudude või eriteenistustega. Samuti ei tohiks ei Vene ega Valgevene sportlased olla esindatud meeskonnaspordis.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles intervjuus Prantsuse spordilehele L'Équipe, et Vene lipule pole Pariisi olümpiamängudel kohta. Macroni sõnul eksisteerib selle osas konsensus, kuna Vene väed sooritavad sõjakuritegusid ja küüditavad lapsi. Pariisi olümpiamängud toimuvad 2024. aastal.