Mehhiko ülemkohus tühistas raseduse katkestamise keelu kogu riigis

Kaks aastat tagasi otsustas Mehhiko kohus, et Coahuila osariigis kehtinud keeld raseduse katkestamisele on põhiseaduse vastane. Teistes osariikides on samasugused menetlused veninud, nüüdse ülemkohtu kolmapäevase otsusega on raseduse katkestamine lubatud kõigis 32-s Mehhiko Ühendriikide (Estados Unidos Mexicanos) osariigis, vahendas Reuters.

Ülemkohtu otsuse kohaselt oleks abortide kriminaliseerimine rikkunud naiste õigusi. Mehhiko ülemkohtu esimehe Arturo Zaldivari sõnutsi ei saa vägistamisjuhtumite puhul ühtegi naist sundida emaks saama. Seda ei või teha ei riik, ega ta vanemad ega hooldajad, ütles kohtunik.

Mehhiko ülemkohtu otsus võimaldab riigi föderaalsel tervishoiusektoril pakkuda abortide tegemise võimalust. See on oluline, kuna Mehhiko valitsus kaalub riigi tervishoiuteenuste tsentraliseerimist.

USA ülemkohus tühistas 2022. aasta juunis kaotada seni riigis kehtinud föderaalse abordiõiguse. USA ülemkohus otsustas taganeda ajaloolisest Roe vs. Wade otsusest, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis. Otsuse järel taandus otsustuspädevus selles küsimuses taas osariikidele, kellest pea pooled asusid ligipääsu abordile oma osariigi territooriumil piirama.

Mehhiko ülemkohtus on 11 kohtunikku, USA ülemkohtus on samas praegu statuudi kohaselt üheksa kohtunikku. Mehhiko on suuresti katoliiklik riik nagu paljud teised riigid Ladina-Ameerikas. Samas on maailmajaos viimastel aastatel mitmel pool abordiõigust laiendatud.