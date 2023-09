Hiina tahab "rahva tundeid riivavad" riided keelata

Hiina parlamendi komisjon esitas hiljuti seadusmuudatuste paketi ettepaneku, mille kohaselt keelataks riigis nii kõnepruuk kui ka riietus, mis mõjuksid "ebasoodsalt Hiina rahva vaimule ja haavaks Hiina rahva tundeid," vahendas Bloomberg.

Seadusandjad ei täpsustanud, et kust täpselt algab sellise määratluse alusel rikkumine. Lisaks kõnele ja riietusele keelataks ka kohalike kangelaste ja märtrite nimede rüvetamine ning nende auks tehtud monumentide suhtes vandaalitsemine.

Seadusmuudatuste paketi ettepaneku kohaselt võib selle vastu eksinud inimesi oodata kuni 15 päeva pikkune vabadusekaotus arestikambris või 5000 jüaani suurune trahv (mis on veidi üle 630 euro). Komisjoni teatel on selle seaduse vastuvõtmine nende jaoks sel aastal prioriteet.

Sarnase juhtumina pidas Hiina politsei eelmisel aastal Shanghai lähistel kinni naise, kes kandis avalikult kimonot, mis on traditsiooniline Jaapani riietus. Hiina võimud sekkusid ka siis, kui üliõpilased Tsinghua ülikooli linnakus kandsid LGBTQ suhtes positiivselt meelestatud särke.

Bloomberg tõi esile, et Hiina liider Xi Jinping on oma võimul olnud kümnendi jooksul riigis kodanikuvabadusi märgatavalt piirangud. Muu hulgas on laiendatud tsensuuri internetis.

Populaarses Weibo sotsiaalmeedia keskkonnas küsis üks internetikasutaja retooriliselt, kas Hiina rahva vaim ei peaks mitte olema tugev ja kestlik. "Kuidas saab seda kergelt üks riietusese kahjustada?" märkis sama inimene.

Üks end advokaadiks nimetav isik Weibo keskkonnas rõhutas, et välja pakutud seaduse ebamäärane sõnastus jätab võimudele vabad käed inimesi juhuslikult ja õigustamatult karistada. See 8800 meeldimist saanud postitus kadus hiljem Weibost.

BBC tõi esile, et Weibos küsis üks kasutaja, kas ka ülikond ja lips seatakse kahtluse alla. "Samamoodi on marksism pärit lääneriikidest. Kas ka selle kohalolu kahjustaks hiinlaste rahvustundeid?" küsis sama mees retooriliselt. Hiinas on võimul kommunistlik partei, kes enda sõnul on marksistlik.