Mäesalu: Sildam ei sidunud presidendi rahastust ja seaduseelnõusid kokku

Mäesalu oli üks kolmest teadaolevast inimesest, kellega Sildam presidendi kantselei lisaraha taotlusest ja seaduseelnõude väljakuulutamisest ühes ja samas vestluses juunikuus rääkis, oli varem selgunud erikomisjonide eelmistest istungitest.

Mäesalu sõnul oli taolisi vestlusi Sildamiga juunis kaks ning mõlemas puudutati tema mäletamist mööda mõlemat teemat. Samas ei sidunud Sildam kordagi kaht teemat sõltuvuslikult kokku ning ei väitnud, et kui presidendi kantselei lisaraha taotlust ei rahuldata, tekib seaduste väljakuulutamisega probleeme.

"Lause, kus oli ühemõtteline seos, sellist lauset Toomas Sildam ei öelnud. Küll käsitles ta neid teemasid samaaegselt. See tundus ebasobiv, sest võis luua väärtõlgendusi või möödarääkimisi. Selle info andsin ma edasi rahandusministrile, sest see on tema otsustada, kas ta tuleb selle (presidendi kantselei lisaraha) taotlusega valitsusse või mitte," lausus Mäesalu.

Mäesalu sõnul sai ta seejärel rahandusminister Mart Võrklaeva käest teada, et Sildam on samal kahel teemal vestelnud ka teiste inimestega, sealhulgas nii Võrklaeva kui ka rahandusministeeriumi kantsleri Merike Saksaga.

Mäesalu sõnul toimus üks taoline vestlus Sildamiga ajaaknas, mil riigikogu oli kõnelaused seaduseelnõud juba vastu võtnud, president Alar Karis aga polnud neid veel välja kuulutanud.

Mäesalu informeeris vestlustest ka peaminister Kaja Kallast, kes Mäesalu sõnul võttis info teadmiseks ja ütles, et see, kas presidendi kantselei lisarahastuse küsimus tuua valitsuse arutada, on rahandusministri otsus.

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu tundis huvi, kas presidendi kantselei rahastamisest ja seaduste väljakuulutamisest on omavahel rääkinud ka Kallas ja Karis. Mäesalu sõnul ei saa tema sellel küsimus vastata ning erikomisjon saab enda käsutusse soovitud vestlused kirjalikult.

Mäesalu ütles augusti keskel ERR-ile, et presidendi kantselei nõuniku Toomas Sildami samaaegne jutt seaduseelnõude väljakuulutamisest ning presidendi kantselei lisaraha vajadusest tundus talle ebasobiv.

"Suhtlesin presidendi kantselei nõuniku Toomas Sildamiga juunis telefoni teel erinevatel poliitilistel teemadel. Muude teemade hulgas oli nendes telefonivestlustes juttu riigikogu poolt kevadistungjärgul vastu võetud seaduseelnõude välja kuulutamisest. Nende kõnede käigus tõstatas Toomas Sildam ka presidendi kantselei eelarvega seotud küsimuse," ütles Mäesalu.

Sama sisuga juttu rääkisid ka varem samas komisjonis käinud rahandusminister Mart Võrklaev ja rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon on samal teemal pidanud istungeid mitu korda, lisaks Mäesalule, Võrklaevale ja Saksale on istungil käinud ka presidendi kantselei juht Peep Jahilo, Sildam, riigikontrolör Janar Holm ja riigiprokurör Laura Aiaots. Komisjoni ette kutsuti ka peaminister Kaja Kallas, kes saatis aga istungile enda esindajana Võrklaeva.

Saks on varem öelnud, et juuni alguses temaga vesteldes sidus seaduste paketi väljakuulutamise ja presidendi kantseleile raha eraldamise Sildam, kes on ise juhtunut nimetanud arusaamatuseks. Avalikuks tegi rahandusminister Võrklaev, kellega tema väitel Sildam samal ajal samasuguse vestluse pidas, väidetava pakkumise alles augusti alguses.

Võrklaev teatas 14. juunil kantseleile, et sel aastal president valitsuse reservfondist lisaraha ei saa. Enne seda olid toimunud Sildami vestlused Võrklaeva ja Saksa vahel ning presidendi kantselei oli esitanud mitteametliku taotluse lisarahastuseks.