Suurbritannias otsitakse taga vanglast põgenenud terrorisüüdistusega meest

Suurbritannias põgenes kolmapäeval vanglast terroritegudes süüdistatav endine Briti armee sõdur. Vanglast pagenud mees on üle riigi tagaotsitav.

Suurbritannias põgenes kolmapäeva hommikul vanglast terroritegudes süüdistatav 21-aastane Daniel Abed Khalife. Khalife ootas vanglas kohtumõistmist.

Süüdistuse kohaselt kogus ta infot, mida saaks kasutada terroritegude korraldamiseks ning jättis Briti õhubaasi Staffordis võltspomme. Khalife oli samal ajal Briti armee sõdur. Briti meedia teatel töötas mees vangla köögis ja põgenes tõenäoliselt kinnitades end toidukaubiku põhja külge.

Politsei kuulutas Daniel Abed Khalife üle riigi tagaotsitavaks. Sadamates ja lennujaamades on tugevdatud turvakontrolli ja reisijad peavad arvestama viivitustega. Politsei soovitas avalikkusel Khalifele mitte läheneda, vahendas BBC.

Khalife kadus varem Staffordi õhubaasist 2. jaanuaril peale toime pandud kuritegusid. Ta võeti oma auto lähistel politsei poolt 26. jaanuaril vahi alla. BBC juhtis tähelepanu, et kuigi Daniel Abed Khalifet süüdistatakse terrorismi, siis hoiti teda B kategooria vanglas. Suurbritannia vanglasüsteem jaguneb kolmes: A, B, C ja D kategooria. A kategooria vanglates on kõige ohtlikumad meesvangid.

Vanglast põgenemised on nii Inglismaal kui ka Walesis harvad. Alates 2017. aastast on vangid põgenenud vaid viiel korral ja alates 2010. aastast vähem kui 20 korral.

BBC suhtles ka Wandsworthi vangla endise vangi Chris Atkinsiga, kelle sõnul pole üllatav, et sealt suudeti põgeneda. Atkinsi sõnul tunduvad sellised vanglas väljast vaadatuna hirmsad ja turvalised, kuid sisemiselt on asjakorraldus kaootiline. Atkins on tunnustatud filmirežissöör, kes mõisteti süüdi maksupettuses.