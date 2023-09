Brasiilia üleujutustes hukkus vähemalt 36 inimest

Lõuna-Brasiiliat tabanud üleujutuste tõttu on hukkunud vähemalt 36 inimest ning on oodata tulvavihmade jätku.

Brasiiliat tabanud tormis ning selle põhjustatud paduvihmades ja üleujutustes on hukkunud vähemalt 36 inimest. Torm on riigi lõunaosa räsinud juba esmaspäevast. Tulvad ja maalihked hävitasid ning matsid maju, koduta on jäänud vähemalt 5300 inimest.

Rio Grande do Suli osariigis on oodata vihmasadude jätkumist. Vihmahood peaks vähenema alles pühapäeval. Osariigi kuberner Eduardo Leite nimetas seda osariigi ajaloo rängimaks ilmastikukatastroofiks, vahendas Reuters. Kokku on sel aastal maalihetes ses osariigis hukkunud rohkem kui 50 inimest.

Brasiilia president Luiz Inacio Lula da Silva lubas kannatada saanud osariigile föderaalvalitsuse täit tuge.