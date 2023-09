Poola opositsioon süüdistab valitsust silmakirjalikkuses seoses rändega

Ekspeaminister ja Euroopa Liidu endine tippametnik Donald Tusk ütles, et valitsuse tegevus on teravas vastuolus oma ametliku poliitilise seisukohaga antud küsimuses.

Opositsioonilise Kodanikukoalitsiooni liider Tusk ja Poola meedia väidavad, et valitsus võttis eelmisel aastal vastu umbes 130 000 moslemist sisserändajat, seda vaatamata oma migratsioonivastastele avaldustele, mis olid eeskätt suunatud mittekristlaste vastu.

Kriitika kohaselt teeb valitsus tööd selle nimel, et leevendada piiranguid ja samuti väidetakse, et korruptsioon ja surve rahvusvahelistelt tööagentuuridelt on mängus.

Väited selle kohta, et valitsus on avanud uksed Lähis-Ida sisserändajatele, on seotud eelmise nädala üllatusliku otsusega vallandada Poola asevälisminister Piotr Wawrzyk. See oli seotud riikliku korruptsioonitõrje büroo juurdlusega välisministeeriumi töösse, mis puudutas konsulaar- ja viisaosakonda, mida Wawrzyk juhtis, kirjutas meedia.

Kui süüdistused osutuvad tõeks, võivad need tõsiselt kahjustada valitsevat populistlikku Seaduse ja Õigluse parteid enne 15. oktoobri parlamendivalimisi. Partei läheb valimisi võitma ning püüdlema seninägematut kolmandat ametiaega peaministrile ning on valimiskampaanias lasknud oma tavalisel sisserändajate vastasel retoorikal üha jõulisemalt kõlada.

Peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et vallandamise taga on "ebarahuldav koostöö" Wawrzyki ja valitsuse vahel.

Valitsuse pressiesindaja Piotr Mueller ütles sel nädalal, et Wawrzyk oli "teinud vea" ja väljunud valitsuse migratsioonipoliitika raamest, kui ta valmistas ette uusi regulatsioone. Meediateadete kohaselt näinuks uued reeglid ette ajutiste tööliste vastuvõtmist Poolasse umbes 20 riigist.

Sise- ja haldusministeerium eitas neljapäeval suure arvu migrantide lubamist riiki, märkides, et "eelmisel aastal tuli moslemiriikidest Poola vähem kui 30 000 töölist".

Valitsus kulutas mullu mitusada tuhat eurot piiritara püstitamiseks piirile Valgevenega, eesmärgiga peatada Lähis-Idast ja Aafrikast saabunud sisserändajate sissevoolu. Teadete kohaselt aitas see küll vähendada ebaseaduslikke piiriületusi, ent mitte täielikult peatada.