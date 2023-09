Eesti suursaadik Türgis Väino Reinart andis üle volikirja

Volikirja üleandmise järel vestlesid president ja suursaadik kahepoolsetest suhetest, julgeolekuolukorrast naabruses ja sellest tingitud vajadusele varasemast tihedama koostöö järele samameelsete riikidega.

"Eesti ja Türgi saja aasta pikkune koostöö on edukalt üle elanud erinevaid aegu ja ma usun, et seetõttu me ka mõistame teineteist üsna hästi," ütles Reinart.

"See teineteisemõistmine on teinud meid liitlasteks ja aidanud keerulistel aegadel. Meil on alati olnud Türgiga sõbralik küünarnukitunne ja ma olen kindel, et seda on tundnud ka Türgi," lisas ta.

Reinart on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli automaatikateaduskonna ja olnud Eesti Teaduste Akadeemia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi aspirant füüsika erialal.

Välisministeeriumis on Reinart töötanud alates 1992. aastast, kus on töötanud ka poliitika- ja pressiküsimuste asekantslerina ning välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantslerina. Lisaks on Reinart olnud Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures, Ameerika Ühendriikides, Mehhikos, Kanadas, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja Afganistanis.

Kaasakrediteeringud on Väino Reinartil lisaks Türgi Vabariigile ka Filipiinide Vabariigis ja Iraani Islamivabariigis. Reinart resideerib Türgis Ankaras.