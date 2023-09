Yle: Soome parteide reitingus juhib SDP napilt Koonderakonna ees

Sotsiaaldemokraatlik Partei on Soome parteide reitingus napilt Koonderakonna ees, selgus rahvusringhäälingu Yle neljapäeval avaldatud küsitlustulemustest.

SDP-d toetab 21,4 protsenti küsitletutest, Koonderakonna toetusprotsent on 21,2. Kolmandal kohal on erakond Põlissoomlased 18,5-protsendise toetusega.

Opositsioonis oleva SDP toetus langes eelmise küsitlusega võrreldes 1,4 protsendipunkti, sama palju tõusis Koonderakonna toetus. Põlissoomlaste toetus langes 0,7 protsendipunkti.

Keskerakond suurendas toetust 0,8 protsendi võrra, erakonna toetus on 11,5 protsenti. Vasakliidu toetus on kaheksa protsenti, roheliste toetus on 7,7 protsenti, vahendas Yle.