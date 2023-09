Reede tuleb kohati vihmane

Neljapäeval püsis Baltimaade kohal võimukas kõrgrõhuala, mille mõju ulatus Briti saartelt Venemaale ja Põhja-Skandinaaviast Vahemereni. Nii oli päev suuremas osas Euroopas sajuta ning südasuviselt soe. Vaid Briti saartel, kuhu ulatus Atlandil pöörleva madalrõhuala serv ning Kreekas, mis jäi Vahemere idaosas pöörleva madalrõhkkonna meelevalda, sadas hoovihma ja kärkis äike.

Reedel nõrgeneb kõrgrõhuala Baltimaade kohal ning nihkub vaikselt lõuna poole. Meil on taevas siiski veel pilvi, mis paiguti ka mõne kerge vihmahoo annavad. Mujal Läänemeremaades möödub päev valdavalt sajuta.

Öö vastu reedet tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kuid kohati tekib udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 11, rannikul veidi kõrgem, kuni 16 kraadi.

Ka reede hommikul püsib ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub edelast ja läänest 2 kuni 7, rannikul iiliti kuni 10 m/s. Termomeetrinäit jääb 9 ja 14 kraadi vahele.

Päev tuleb pilves selgimistega ning kohati võib vähest vihma sadada. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 m/s. Õhtul puhub meil nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on oodata 17 kuni 22 kraadi.

Järgnevail päevil ootavad meid ikka pilves selgimistega ja vahelduva pilvisusega ilmad. Kui laupäeval võib veel paiguti vähest vihma sadada, siis pühapäev tuleb sajuta. Kuid täielikult pääseme vihmast paraku vaid üheks päevaks, sest uue nädala alguses on taas hoovihmasid oodata. Positiivse noodi lisab prognoosile veel asjaolu, et temperatuuri keskmised on tõusuteel ehk kui laupäeval on sooja keskmiselt 20, siis teisipäeval 23 kraadi.